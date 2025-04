Leonard Doroftei a împlinit 55 de ani. Iată ce i-a transmis soția sa.

Leonard și Monica Doroftei sunt căsătoriți de mai bine de trei decenii. Aceștia au arătat țării întregi ce înseamnă o relație bazată pe iubire, respect reciproc și înțelegere pe parcursul emisiunii Power Couple România, sezonul 2.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Adrian Doroftei, fiul lui Leonard Doroftei, apariție rară la televizor. Care este motivul pentru care a venit la Chefi la cuțite

Monica Doroftei, mesaj emoționant de ziua soțului. Leonard Doroftei aniversează 55 de ani

Articolul continuă după reclamă

Leonard și Monica Doroftei s-au cunoscut în primăvara anușui 1992 și a fost dragoste la prima vedere, după cum a declarat marele sportiv.

„Știu doar că a intrat pe ușă o fată care mi-a câștigat inima din prima clipă, am râs, am povestit amândoi, fără să realizez că timpul a trecut și că ea urma să plece spre casă. Era însoțită de tatăl și fratele ei, am memorat numărul ei de telefon din prima, știind cumva că am nevoie s-o văd”, spunea el despre prima dată când a văzut-o pe soția sa.

„Noi veniserăm în vizită la nașa părinților mei, care era, de fapt, mătușa soțului meu, aici a fost ceva neașteptat. În casă era un băiat zâmbăreț, simpatic, cu o sclipire în ochi. Bineînțeles că se aflau mai multe persoane în încăpere, dar el îmi captase tot interesul, restul parcă nici nu existau, glumea și îmi povestea lucruri care mă făceau să râd, mi-a lăsat în suflet o bucurie imensă, a fost omul care mi-a încălzit sufletul”, a spus și Monica, la rândul său.

Citește și: Cum arată și cât de superbă este fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei. Vanessa Doroftei seamănă izbitor cu mama ei | VIDEO

Pugilistul a invitat-o în oraș, după această primă întâlnire și de acolo au urmat 30 de ani cu multă aventură, iubire și înțelegere.

Susținerea pe care Monica i-a arătat-o a fost o forță incredibilă pentru Leonard Doroftei în parcursul carierei sale.

„Cumva ne-am înțeles de la început, nu știu cum, dar lucrurile au mers. Eu încercam să stau cât mai mult acasă și poate că aici era cel mai dificil lucru, faptul că trebuia să plec în cantonament, iar ea nu mă putea însoți. În privința discuțiilor care există în orice familie, am fost amândoi dornici să reglăm micile probleme, așa am înțeles că trebuie să comunicăm, să ne exprimăm nemulțumirile și dorințele și să încercăm să le rezolvăm”, a mai precizat campionul.

Citește și: Adrian Doroftei, mândru de părinții lui. Ce lecții a învățat după participarea lor la Power Couple:„Mama este sfântă în ochii mei”

La împlinirea a 55 de ani, Monica are un mesaj plin de iubire pentru soțul ei:

„La mulți ani iubitul meu. Sweet 55. Te iubim și aștept să petrecem cât mai multe aniversări împreună”, a scris ea pe contul de Instagram. La cina aniversară le-au fost alături și copiii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aceștia mai au un motiv de bucurie. În preajma sărbătorilor Pascale, cei doi vor deveni bunici pentru prima dată.

Monica a vorbit despre modul în care se raportează la familia fiului său. Fosta concurentă Power Couple România, sezonul 2, se condiseră o soacră bună:

„Am fost soacră mare! Nu am plâns pentru că m-am bucurat enorm pentru băiatul nostru. Are o soție fantastică, ne-a devenit foarte apropiată și este fata noastră acum. Nu-mi zice << mamă>>, dar nici nu am pretenții. Chiar i-am spus că poate să mă strige pe nume. Eu zic că sunt o soacră bună.”

Citește și: Cum arătau Monica și Leonard Doroftei în tinerețe. Imaginile copleșitoare i-au emoționat pe fani

De asemenea, Leonard Doroftei este în al nouălea cer. Acesta a început să se antreneze pentru a fi în formă pentru nepoțelul său:

„Am început să antrenez, ca să pot să fiu în formă bună când o să crească nepoțelul să-l antrenez. (...) Bazați-vă pe mine! Eu o să fiu cu nepoțelul tot timpul.”

Aceștia intră într-o nouă aventură cu zâmbetul pe buze, cu multă iubire și ca o pereche de neînvins.