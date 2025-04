Monica și Leonard Doroftei vor deveni bunici de Paște. Ce emoții îi încearcă și cât de nerăbdători sunt să își cunoască nepotul

Monica și Leonard Doroftei se pregătesc să întâmpine Sărbătorile Pascale cu mare bucurie în suflet! Cei doi vor deveni bunici pentru prima dată, urmând să își țină în brațe primul nepot!

Monica și Leonard Doroftei vor primi cel mai frumos dar de Paște, și anume faptul că vor deveni bunici!

Cei doi foști concurenți de la Power Couple România Sezonul 2 așteaptă cu sufletul la gură să își vadă primul nepot și să trăiasă noi emoții alături de fiul lor mijlociu și de nora lor, Maria.

Monica și Leonard Doroftei vor deveni bunici chiar de Paște. Ce emoții îi încearcă și cât de nerăbdători sunt să își cunoască nepotul

În luna ianuarie a acestui an, Monica și Leonard Doroftei au devenit pentru prima dată socrii mari după ce Alexandru, fiul cel mijlociu, s-a căsătorit cu sufletul său pereche, Maria, care urmează să aducă pe lume un băiețel cât de curând.

Într-un interviu acordat recent pentru Click!, aceasta a vorbit despre nunta băiatului lor, despre cum își vor aștepta nepotul în perioada sărbătorilor Pascale, dar și despre o dorință la care nimeni nu se aștepta.

Bucuria noii experiențe, emoțiile și sentimentul de nerăbdare i se citesc pe chip Monicăi, chiar dacă mai durează puțin până când va reuși să își strângă în brațe primul nepot.

„Am fost soacră mare! Nu am plâns pentru că m-am bucurat enorm pentru băiatul nostru. Are o soție fantastică, ne-a devenit foarte apropiată și este fata noastră acum. Nu-mi zice << mamă>>, dar nici nu am pretenții. Chiar i-am spus că poate să mă strige pe nume. Eu zic că sunt o soacră bună” a mărturisit aceasta cu mare bucurie în suflet.

Referitor la nepoțelul pe care toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare, aceasta a dezvăluit următoarele: „De Paște vom sta acasă, pentru că urmează să se nască nepoțelul nostru. Așteptăm să se hotărască ei ce nume îi vor pune copilașului, sunt mai multe nume pe listă. Se vor decide ei”.

„Am început să antrenez, ca să pot să fiu în formă bună când o să crească nepoțelul să-l antrenez. (...) Bazați-vă pe mine! Eu o să fiu cu nepoțelul tot timpul” declara și Leonard Doroftei în urmă cu 3 luni potrivit Ciao.ro

Cât despre dorința la care nimeni nu se aștepta, Monica Doroftei a recunoscut că și-ar dori să participe alături de soțul ei la Asia Express: „Eu îmi doresc să mergem și la Asia Express. Nu știu dacă și Leonard vrea. N-am primit propunerea, dar probabil că, dacă o vom primi, o să ne gândim serios.”

Tototdată, aceasta a vorbit și despre competiția Power Couple, povestind că „a fost o experiență foarte, foarte intensă”:

„Acum, privind retrospectiv, mă bucur mult că am făcut treaba asta pentru că ne-a ajutat să realizăm niște lucruri pe care nu le-am fi făcut. Am făcut niște probe pe care nu te gândești că le poți duce la bun sfârșit după ce treci de 40 de ani. Cea mai grea probă din punct de vedere emoțional a fost cea când Leonard a fost îngropat de viu”.

