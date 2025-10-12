Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026, se mândrește cu o carieră de succes în industria artistică. Acesta a jucat în filme celebre, iar adesea poate fi văzut pe scena Teatrului Nottara din București.

Filmările pentru noul sezon Power Couple au început, iar printre cei care au acceptat provocarea din Malta se numără Răzvan Bănică și soția lui, Sandra Izbașa. Cei doi sunt împreună de aproximativ cinci ani și au o căsnicie bazată pe comunicare, respect și multă iubire.

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică și partenerul său sunt mai pregătiți ca niciodată să arate publicului faptul că formează un cuplu puternic. Un lucru este cert, experiența Power Couple 2026 îi va ajura să se descopere.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt nume celebre în showbiz-ul românesc. Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică a cucerit industria sportului, în timp ce soțul ei se laudă cu o carieră spectaculoasă în actorie.

În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

Puțini sunt cei care știu că Răzvan Bănică și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, după ce a renunțat la gândul de a se face fotbalist. La vârsta de doar 16 ani, acesta a obținut primul său rol în serialul TV „Îngerașii” (2008), urmând să apară și în serialul fenomen „Pariu cu viața” (2011).

De asemenea, concurentul a jucat roluri importante în diferite producții. Astfel, fanii îl pot vedea pe actor în filme precum: „Dragoste pe muchie de cuțit” (2023), „Și băieții câteodată” (2013) sau „Capace” (2017).

Răzvan Bănică a mai făcut parte și din distribuția serialelor „State de România” (2009) și Iubire și Onoare (2010). Atunci când nu se află pe platoul de filmat, soțul Sandrei Izbașa se întoarce pe scena Teatrului Nottara din București.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actorul își desfășoară activitatea cu pasiune și profesionalism. Mai mult, acesta este câștigătorul premiului pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”, pentru Rică Venturiano din spectacolul „O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale, jucat la UNATC, clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu. Premiul a fost acordat în ediția din 2012 a Festivalului Național de Teatru „Serile Teatrului Studențesc”.

Printre piesele de teatru în care a jucat Răzvan Bănică se numără: „Menajeria de sticlă”, „Măsură pentru măsură”, „O noapte furtunoasă” și „Unchiul Vania”, „Hamlet în sos picant”, „Balul sinucigașilor”, „Figaro”, „Magnificul”, „Jaful”, „Fetele Pelican”, „Fazanul”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Romeo și Julieta”, „Visul unei nopți de iarnă”, „A treisprezecea noapte” etc conform nottara.ro.

În prezent, actorul poate fi văzut pe scena Teatrului Nottara în rolul lui Mircea din piesa de teatru „Patimile sexului frumos în Epoca de Aur”.

În anul 2014, soțul Sandrei Izbașa a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, din București, Facultatea de Teatru, secția Actorie, clasa prof. Florin Zamfirescu.

În anul 2016, Răzvan Bănică și-a terminat studiile de masterat la Secția „Arta actorului”, clasa prof. Gelu Colceag, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, din București.