Antena Căutare
Home Power Couple Stiri În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026, se mândrește cu o carieră de succes în industria artistică. Acesta a jucat în filme celebre, iar adesea poate fi văzut pe scena Teatrului Nottara din București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 06:30 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 12:50
Galerie
Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026, se mândrește cu o carieră de succes în industria artistică | Antena 1 & Instagram

Filmările pentru noul sezon Power Couple au început, iar printre cei care au acceptat provocarea din Malta se numără Răzvan Bănică și soția lui, Sandra Izbașa. Cei doi sunt împreună de aproximativ cinci ani și au o căsnicie bazată pe comunicare, respect și multă iubire.

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică și partenerul său sunt mai pregătiți ca niciodată să arate publicului faptul că formează un cuplu puternic. Un lucru este cert, experiența Power Couple 2026 îi va ajura să se descopere.

Citește și: Ce studii are Mitzuu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns să fie urmărit de 2 milioane de oameni pe Youtube

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt nume celebre în showbiz-ul românesc. Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică a cucerit industria sportului, în timp ce soțul ei se laudă cu o carieră spectaculoasă în actorie.

Articolul continuă după reclamă

În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

Puțini sunt cei care știu că Răzvan Bănică și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, după ce a renunțat la gândul de a se face fotbalist. La vârsta de doar 16 ani, acesta a obținut primul său rol în serialul TV „Îngerașii” (2008), urmând să apară și în serialul fenomen „Pariu cu viața” (2011).

De asemenea, concurentul a jucat roluri importante în diferite producții. Astfel, fanii îl pot vedea pe actor în filme precum: „Dragoste pe muchie de cuțit” (2023), „Și băieții câteodată” (2013) sau „Capace” (2017).

Răzvan Bănică a mai făcut parte și din distribuția serialelor „State de România” (2009) și Iubire și Onoare (2010). Atunci când nu se află pe platoul de filmat, soțul Sandrei Izbașa se întoarce pe scena Teatrului Nottara din București.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actorul își desfășoară activitatea cu pasiune și profesionalism. Mai mult, acesta este câștigătorul premiului pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”, pentru Rică Venturiano din spectacolul „O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale, jucat la UNATC, clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu. Premiul a fost acordat în ediția din 2012 a Festivalului Național de Teatru „Serile Teatrului Studențesc”.

Citește și: Cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

Printre piesele de teatru în care a jucat Răzvan Bănică se numără: „Menajeria de sticlă”, „Măsură pentru măsură”, „O noapte furtunoasă” și „Unchiul Vania”, „Hamlet în sos picant”, „Balul sinucigașilor”, „Figaro”, „Magnificul”, „Jaful”, „Fetele Pelican”, „Fazanul”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Romeo și Julieta”, „Visul unei nopți de iarnă”, „A treisprezecea noapte” etc conform nottara.ro.

În prezent, actorul poate fi văzut pe scena Teatrului Nottara în rolul lui Mircea din piesa de teatru „Patimile sexului frumos în Epoca de Aur”.

În anul 2014, soțul Sandrei Izbașa a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, din București, Facultatea de Teatru, secția Actorie, clasa prof. Florin Zamfirescu.

Colaj cu Răzvan Bănică și Sandra Izbașa

În anul 2016, Răzvan Bănică și-a terminat studiile de masterat la Secția „Arta actorului”, clasa prof. Gelu Colceag, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, din București.

Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns în lumea artelor marțiale...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot
Observatornews.ro Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns în lumea artelor marțiale
Ce meserie de bază avea Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns în lumea artelor marțiale
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană olimpică la gimnastică
Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x