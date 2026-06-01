Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Bătălie la limită după jurizare. Ce echipă a câștigat primul battle și cine a ajuns la individuale

Chef Alexandru Sautner a împărțit ingredientele pentru battle-ul serii, iar echipele au pregătit farfurii spectaculoase. La final, unii concurenți au ajuns la proba individuală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 22:48 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 22:48
Alexandru Sautner a luat toate cartonașele cu imaginile arătate de Irina Fodor și le-a împărțit pe echipe. Acestea au fost obligate să gătească folosind ingredientele alese de Chef Alexandru Sautner, ceea ce a făcut ca battle-ul din această ediție să fie unul plin de surprize și combinații neașteptate.

Bătălie la limită după jurizare

„Astăzi veți face două preparate la alegere, însă trebuie să folosiți neapărat ingredientele alese de echipa roz, câte două de fiecare. O singură echipă va primi trei ingrediente”, a spus Irina.

Chef Alexandru a ales ca echipa lui Orlando Zaharia să gătească folosind trei ingrediente, lucru care a stârnit imediat reacții în bucătărie. Concurenții și-au pregătit apoi strategiile și meniurile pentru această zi. Cele patru echipe au mers în cămară, și-au ales ingredientele și s-au pus rapid pe treabă. Micuții din cele patru echipe au avut voie să fie ajutați doar de sous-chefi, ceea ce a făcut provocarea și mai dificilă.

Ce echipă a câștigat primul battle și cine a ajuns la individuale

Echipa lui Richard Abou Zaki a avut de gătit cu spanac ca ingredient principal, echipa verde a primit mentă, iar echipa albastră prune. Al doilea ingredient pentru echipa albastră a fost varza, iar pentru echipa galbenă carnea de porc. Echipa lui Chef Orlando a mai avut de folosit sfeclă și muștar, în timp ce echipa lui Chef Alexandru Sautner a primit miere și brânză.

Pe bandă au ajuns farfurii spectaculoase, creative și atent pregătite, iar jurații din această seară au fost și ei pe măsură. Preparatele au fost jurizate de copiii actori de la Opera Comică pentru Copii, care au analizat cu atenție fiecare preparat. Juriul a gustat, a votat și a ales cele mai bune farfurii ale serii.

La final, verdictul a fost unul neașteptat. Trei echipe au terminat la egalitate, în timp ce echipa lui Chef Orlando a pierdut battle-ul. Astfel, toți concurenții din echipa sa au mers direct la proba individuală, iar din celelalte echipe — albastră, galbenă și roz — chefii au ales câte doi concurenți pentru duelul individual.

