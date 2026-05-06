Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 15:46 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 15:47
Actorul român vorbește despre experiență și proiectele sale internaționale. | Getty Images
Cine e actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese

Un nume românesc ajunge pe marile ecrane alături de unele dintre cele mai mari staruri de la Hollywood. Gabriel Spahiu, în vârstă de 58 de ani, va juca într-un film regizat de celebrul Martin Scorsese, avându-l coleg de platou pe Leonardo DiCaprio. Din distribuția impresionantă mai fac parte Jennifer Lawrence, Jared Harris, Patricia Clarkson și Mads Mikkelsen.

Actorul român a vorbit despre experiența de a lucra cu Leonardo DiCaprio, mărturisind că a fost emoționat la început, dar că starul american l-a ajutat să se relaxeze rapid.

„Este un tip foarte generos, un super profesionist. Este un partener foarte generos. Eu am fost extrem de emoționat, iar el m-a relaxat. Este foarte concentrat și muncește enorm. Este greu ceea ce fac oamenii faimoși”, a declarat Gabriel Spahiu.

Acesta a povestit și cum decurge o zi de filmare pe un platou internațional, subliniind diferențele față de industria cinematografică din România, dar și nivelul ridicat de profesionalism al echipei.

Mai mult, Spahiu a dezvăluit că nu este singurul român implicat în producție. Alături de el joacă și actrița Ilinca Manolache, ceea ce face ca prezența românească în acest proiect să fie și mai importantă.

„Suntem doi români în acest film, eu și Ilinca Manolache”, a mai spus actorul.

Gabriel Spahiu, o carieră remarcabilă

Gabriel Spahiu este un actor român de film și teatru, cunoscut pentru versatilitatea și naturalețea interpretărilor sale. De-a lungul carierei, acesta a apărut în peste 100 de producții, atât în România, cât și în proiecte internaționale, colaborând cu regizori importanți și consolidându-și un stil autentic.

Ce trebuie să știi despre filmul „What Happens at Night”

Un alt proiect notabil în care apare Gabriel Spahiu este filmul „What Happens at Night”, o producție care a atras deja atenția cinefililor. Pelicula explorează teme intense, precum relațiile umane, alegerile dificile și consecințele acestora, într-o atmosferă tensionată și plină de mister.

Filmul se remarcă printr-o abordare vizuală modernă și prin interpretări puternice ale actorilor implicați. „What Happens at Night” promite o poveste captivantă, cu răsturnări de situație și o construcție narativă care ține publicul în suspans până la final.

Prin participarea în astfel de proiecte, Gabriel Spahiu își consolidează poziția ca unul dintre cei mai apreciați actori români pe plan internațional, demonstrând că talentul său poate face față cu succes producțiilor de anvergură.

