Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât de frumoși sunt noii actori care îi joacă pe Romeo și Julieta în noul film. Cum arată înlocuitorii lui DiCaprio și Danes

Cât de frumoși sunt noii actori care îi joacă pe Romeo și Julieta în noul film. Cum arată înlocuitorii lui DiCaprio și Danes

Filmul Romeo și Julieta din 1996, cu Leonardo DiCaprio și Claire Danes în rolurile principale, este istorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 02 Aprilie 2026, 14:51
Galerie
Adaptarea după Romeo și Julieta interpretată de DiCapri și Danes e acum istorie. Uite cine le ia locul. | Profimedia

Noua adaptare a filmului Romeo și Julieta promite să aducă ceva nou pe marile ecrane. Sadie Sink este actrița care va interpreta rolul Julietei, în timp ce Noah Jupe joacă rolul lui Romeo.

Cei doi joacă unul dintre cele mai cunoscute cupluri din istorie inspirate din piesa de teatru a lui William Shakespeare. Piesa de teatru va fi din nou pusă în scenă într-o nouă adaptare la Harold Pinter Theatre.

Cum arată noii actori care vor juca în adaptarea după Romeo și Julieta

Tragedia Shakespeariană este una dintre cel mai des adaptate povești din istorie, cu zeci de regizori care au încercat noi variante ale celebrului cuplu.

Sadie Sink și Noah Jupe au făcut deja ședința foto pentru publicația Tatler, iar fiecare dintre ei a făcut noi confesiuni despre rol.

Noah a declarat că a fost reticent atunci când i s-a propus să meargă la audiții pentru noul rol. Ceea ce l-a convins însă a fost să afle că piesa va fi pusă în scenă de regizorul Robert Icke, care vine cu o variantă proaspătă a poveștii.

Citește și: Cine e actrița din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio. Puțini o recunosc din rolul celebru

Sadie, de asemenea, a recunoscut că a fost destul de rezervată când a auzit despre noul rol în tragedia lui Shakespeare, simțind o oarecare presiune de a se ridica la înălțimea așteptărilor celor care joacă de regulă în piese de Shakespeare.

Actrița din serialul Stranger Things a declarat: „Rob are un fel aparte de a moderniza o piesă de Shakespeare încât aduce un mare plus textului original cu creativitatea lui. Înainte să îl întâlnesc pe el, nu eram interesată să joc un rol dintr-o piesă de-a lui Shakespeare. Nu era un vis de-al meu să o joc pe Julieta. După ce am citit piesa și apoi am recitit-o cu lupa lui Rob și viziunea lui, am simțit că asta chiar e ceva ce vreau să fac și chiar trebuie să fac fix acum”.

Noah a oferit și el câteva detalii despre rolul lui Romeo.

„Când am auzit de audiție am fost ceva de genul «Romeo și Julieta, din nou?». Toată lumea a refăcut asta de atât de multe ori, dar după la cinci minute după ce am vorbit cu Rob, am fost gen «Nu, asta o să fie complet nou și proaspăt»”, a dezvăluit tânărul actor.

Citește și: Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu a mai văzut Titanic până acum. Regula neobișnuită a actorului

Sadie a vorbit și despre fricile pe care le-a avut când vine vorba despre interpretarea celebrului rol al Julietei.

„Cea mai mare frică pe măsură ce citeam despre piesă e că trebuie să fii foarte bine instruit în tot ce înseamnă Shakespeare și eu cred că e un anume fel de-a face lucrurile. Asta e cel puțin experiența mea”, a mai spus Sadie.

Noah a fost de acord cu partenera lui de pe scenă și a mai adăugat că actorii din rolurile principale chiar trebuie să se simtă complet conectați la lumea lui Shakespeare. Cei doi actori din rolurile principale din Romeo și Julieta au pus din nou accent pe expertiza și experiența de ani de zile a regizorului Robert Icke.

Noah Jupe a jucat de curând în pelicula Hamnet și poate spune deja că este inițiat în universul lui Shakespeare. Poate tocmai de aceea regizorul a crezut din start că el este potrivit pentru rolul lui Romeo.

colaj leonardo dicaprio si claire danes
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Leonardo DiCaprio, de nerecunoscut în ultimele imagini suprinse de paparazzi. Cum arată cu burtă și mustață

Angelina Jolie nu mai arată deloc așa. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Brad Pitt la un eveniment din China... Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și blu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Antena 3 A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Laurette, din nou pe masa de operație după intervenția care a ținut-o la pat. Câte intervenții mai are de făcut
Laurette, din nou pe masa de operație după intervenția care a ținut-o la pat. Câte intervenții mai are de făcut
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ministrul Muncii a făcut anunțul! Pensiile vor fi mărite prin „Pachetul de solidaritate”!
Ministrul Muncii a făcut anunțul! Pensiile vor fi mărite prin „Pachetul de solidaritate”! BZI
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale Jurnalul
Povestea emoționantă din spatele numelui ales de Alexandra Stan pentru fetița ei: Momente de groază… dar a venit din suflet
Povestea emoționantă din spatele numelui ales de Alexandra Stan pentru fetița ei: Momente de groază… dar a... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia
Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia Observator
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x