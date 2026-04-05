Cât de frumoși sunt noii actori care îi joacă pe Romeo și Julieta în noul film. Cum arată înlocuitorii lui DiCaprio și Danes

Filmul Romeo și Julieta din 1996, cu Leonardo DiCaprio și Claire Danes în rolurile principale, este istorie.

Noua adaptare a filmului Romeo și Julieta promite să aducă ceva nou pe marile ecrane. Sadie Sink este actrița care va interpreta rolul Julietei, în timp ce Noah Jupe joacă rolul lui Romeo.

Cei doi joacă unul dintre cele mai cunoscute cupluri din istorie inspirate din piesa de teatru a lui William Shakespeare. Piesa de teatru va fi din nou pusă în scenă într-o nouă adaptare la Harold Pinter Theatre.

Tragedia Shakespeariană este una dintre cel mai des adaptate povești din istorie, cu zeci de regizori care au încercat noi variante ale celebrului cuplu.

Sadie Sink și Noah Jupe au făcut deja ședința foto pentru publicația Tatler, iar fiecare dintre ei a făcut noi confesiuni despre rol.

Noah a declarat că a fost reticent atunci când i s-a propus să meargă la audiții pentru noul rol. Ceea ce l-a convins însă a fost să afle că piesa va fi pusă în scenă de regizorul Robert Icke, care vine cu o variantă proaspătă a poveștii.

Sadie, de asemenea, a recunoscut că a fost destul de rezervată când a auzit despre noul rol în tragedia lui Shakespeare, simțind o oarecare presiune de a se ridica la înălțimea așteptărilor celor care joacă de regulă în piese de Shakespeare.

Actrița din serialul Stranger Things a declarat: „Rob are un fel aparte de a moderniza o piesă de Shakespeare încât aduce un mare plus textului original cu creativitatea lui. Înainte să îl întâlnesc pe el, nu eram interesată să joc un rol dintr-o piesă de-a lui Shakespeare. Nu era un vis de-al meu să o joc pe Julieta. După ce am citit piesa și apoi am recitit-o cu lupa lui Rob și viziunea lui, am simțit că asta chiar e ceva ce vreau să fac și chiar trebuie să fac fix acum”.

Noah a oferit și el câteva detalii despre rolul lui Romeo.

„Când am auzit de audiție am fost ceva de genul «Romeo și Julieta, din nou?». Toată lumea a refăcut asta de atât de multe ori, dar după la cinci minute după ce am vorbit cu Rob, am fost gen «Nu, asta o să fie complet nou și proaspăt»”, a dezvăluit tânărul actor.

Sadie a vorbit și despre fricile pe care le-a avut când vine vorba despre interpretarea celebrului rol al Julietei.

„Cea mai mare frică pe măsură ce citeam despre piesă e că trebuie să fii foarte bine instruit în tot ce înseamnă Shakespeare și eu cred că e un anume fel de-a face lucrurile. Asta e cel puțin experiența mea”, a mai spus Sadie.

Noah a fost de acord cu partenera lui de pe scenă și a mai adăugat că actorii din rolurile principale chiar trebuie să se simtă complet conectați la lumea lui Shakespeare. Cei doi actori din rolurile principale din Romeo și Julieta au pus din nou accent pe expertiza și experiența de ani de zile a regizorului Robert Icke.

Noah Jupe a jucat de curând în pelicula Hamnet și poate spune deja că este inițiat în universul lui Shakespeare. Poate tocmai de aceea regizorul a crezut din start că el este potrivit pentru rolul lui Romeo.

