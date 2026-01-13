Actrița Judi Dench a vorbit deschis despre orbire și cum a ajuns să nu mai iasă din casă. Ce a dezvăluit într-un interviu recent

Actrița Judi Dench, în vârstă de 90 de ani, a vorbit recent într-un nou interviu despre orbire și cum a ajuns să aibă probleme de vedere.

Afecțiunea ei de vedere s-a agravat într-atât încât nu mai poate distinge fețele oamenilor cu care interacționează. | Profimedia

Judi Dench este una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood, care a făcut istorie cu rolurile sale celebre, în special cele din seria de filme James Bond.

Acum ajunsă la vârsta de 90 de ani, Judi Dench a vorbit deschis despre problema ei de vedere. Actrița a dezvăluit că orbește progresiv și că această afecțiune o face să nu mai fie atât de sociabilă.

Afecțiunea ei de vedere s-a agravat într-atât încât nu mai poate distinge fețele oamenilor cu care interacționează, iar cel mai dureros este că nu mai poate vedea chipurile celor dragi.

„Ați fi surprinși dacă ați afla câte lucruri nu pot vedea. Nu mai pot distinge chipurile oamenilor. Chiar deloc. Nu pot să mai văd podeaua. E doar unul din acele lucruri dificile. Adică dacă vine un moment în care nu pot să o fac, atunci chiar nu pot să o fac. Dar până la acel moment, o să continui să încerc. Ce altă opțiune am? Nu pot să renunț pur și simplu. Chiar nu sunt pregătită să renunț deocamdată”, a dezvăluit celebra actrița în timp ce își pipăia paharul cu apă și încerca să se folosească de pipăit pentru a-l duce la gură.

Judi Dench a fost diagnosticată în 2012 cu o afecțiune oculară numită AMD (degenerescență maculară legată de vârstă).

Aceasta este o boală a ochilor care afectează vederea și limitează abilitatea de a vedea lucrurile, persoanele sau obiectele aflate la distanță mică de persoana diagnosticată.

Într-un interviu pentru ITV News, actrița a povestit că nu mai vede la televizor și nici nu mai vede să citească.

Această boală oculară afectează aproximativ 20 milioane de americani cu vârsta peste 40 de ani, potrivit Centrului de Control și Prevenție a Bolilor (CDCP).

Chiar dacă știința a evoluat foarte mult și au fost descoperite multe tratamente care ajută în ameliorarea simptomelor afecțiunii AMD. Cu toate acestea, pentru mulți pacienți diagnosticați cu vârsta de peste 50 de ani, în special dacă au și glaucom, această afecțiune poate duce la orbire totală.

Judi Dench este una dintre persoanele care a fost sever afectată de această boală oculară. Actrița s-a bucurat de un succes enorm de-a lungul carierei sale. Ea este recunoscută pentru rolurile ei din filme și seriale precum seria de filme James Bond cu Pierce Brosnan, Mrs. Brown, Victoria & Abdul, Shakespeare în Love, The Best Exotic Marigold Hotel, Chocolat, Philomena, As Time Goes By și Cranford.

Rolurile ei au demonstrat că talentul ei actoricesc a depășit asteptările publicului, reușind de-a lungul anilor să primească premii prestigioase pentru cariera ei înfloritoare.

