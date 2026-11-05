Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului și ce a publicat

A murit actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”! Care a fost cauza decesului și care au fost ultimele poze publicate de ea.

Actrița Kimmarie Johnson, cunoscută mai ales pentru rolurile din „Beverly Hills 90210” și „Dude, Where's My Car?”, a murit la vârsta de 50 de ani.

Lumea de la Hollywood a fost luată prin surprindere atunci când a apărut vestea că actrița Kommarie Johnson, care a făcut senzație în „Beverly Hills 90210”, s-a stins din viață la vârsta de doar 50 de ani. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost cauza decesului și ce informații se cunosc despre acest subiect.

Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului

Este doliu în lumea filmului american, după ce o cunoscută actriță s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani în cursul zilei de 5 noiembrie 2026. Vestea a fost anunțată de cei de la TMZ, însă familia acesteia nu a oferit deocamdată multe detalii. Kimmarie Johnson a încetat din viață, cauza decesului fiind una de natură medicală.

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Rhonda Scott, nepoata lui Kimmarie, a declarat pentru TMZ actrița a suferit un „eveniment cardiac” pe data de 27 octombrie 2026 chiar în timp ce se afla la domiciliul ei din Los Angeles (Statele Unite ale Americii) și a trebuit să fie dusă de urgență la Spitalul Cedars-Sinai, unde medicii au diagnosticat-o cu un „anevrism cardiac”.

Cariera actriței a debutat în anul 1998, atunci când a cucerit inimile a numeroși fani cu rolul lui Jane din „Beverly Hills 90210”. Ulterior, aceasta a jucat în serialul TV „VIP”, cu Pamela Anderson în rol principal. Succesul său a crescut și mai mult după apariția în filmul „Dude, Where's My Car?” („Băi, care mi-ai șutit mașina?”, în română).

Care a fost ultima poză publicată de vedetă pe internet, înainte de a se stinge din viață

Ultimul mesaj publicat de vedetă pe pagina sa oficială de Facebook a fost imagine cu ea din „Naked Cowboy”. În comentarii, nu puțini erau cei care îi lăudau frumusețea și faptul că timpul pare să nu o îmbătrânească.

Într-un alt mesaj, aceasta apare alături de prieteni: