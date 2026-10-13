Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Actrița Selma Blair a fost arestată după ce a devenit violentă în timpul unui zbor. Acuzațiile nu se opresc aici

Actrița Selma Blair a fost arestată după ce a devenit violentă în timpul unui zbor. Acuzațiile nu se opresc aici

Actrița Selma Blair s-a prezentat în fața instanței. Iată ce a hotărât judecătorul.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 09:44 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 09:44
Actrița Selma Blair, în fața instanței | ProfiMedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Selma Blair, în vârstă de 54 de ani, a fost arestată duminică, în urma unui zbor Delta de la Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX) către Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York. Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi încercat să deschidă ușa aeronavei în timpul zborului, după care ar fi lovit cu pumnul un membru al echipajului de cabină și ar fi mușcat un altul.

Citește și: Cum arată astăzi Sarah Michelle Gellar și Selma Blair. Au făcut furori când s-au sărutat pe marile ecrane în "Tentația seducției"

Actrița Selma Blair, în fața instanței după ce ar fi lovit doi membri ai unui echipaj de zbor

Doi membri ai echipajului au fost răniți, iar unul dintre aceștia a fost transportat la spital. Blair a fost reținută la poarta de debarcare și a fost supusă unei evaluări medicale.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentantul actriței a invocat o urgență medicală. Starea acesteia este stabilă. FBI investighează incidentul. Actrița americană Selma Blair suferă de scleroză multiplă (SM), un diagnostic pe care l-a făcut public în august 2018, deși s-a confruntat cu simptome încă din copilărie.

Selma Blair a fost adusă în fața instanței în legătură cu arestarea sa pe aeroport și a fost pusă sub acuzare pentru agresiune, potrivit informațiilor obținute de publicația TMZ.

Citește și: O celebră actriță, mărturisiri cutremurătoare. S-a aflat de boala de care suferă: "Vreau să mă joc cu fiul meu din nou, vreau să merg pe stradă"

TMZ a intrat în posesia documentelor judiciare, potrivit cărora Blair este acuzată de două fapte de agresiune de gradul al doilea, fiind suspectată că ar fi atacat un polițist și o asistentă medicală în timpul incidentului.

În cursul zilei de luni, Selma Blair a fost adusă în fața unui judecător, care a stabilit cauțiunea la 20.000 de dolari în numerar, o garanție de 60.000 de dolari sau o garanție parțial garantată, în valoare de 60.000 de dolari.

Potrivit documentelor judiciare, polițiștii au declarat că o imobilizau pe Blair pe o targă, pe Aeroportul Internațional JFK, când aceasta și-a eliberat unul dintre picioare și a lovit în mod repetat un agent de poliție cu piciorul în față, gât și piept.

Citește și: RJ Mitte, starul din serialul Breaking Bad, a murit la doar 34 de ani. Reacția colegilor de platou

Agentul a declarat că i s-a umflat maxilarul și că a resimțit „dureri considerabile” la nivelul feței, gâtului și pieptului.

Documentele judiciare mai arată că o asistentă medicală care o îngrijea pe Blair la Jamaica Hospital Medical Center, luni dimineață devreme, susține că actrița a lovit-o cu piciorul în piept în timp ce era transportată pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare.

colaj selma blair tânără și selma blair în 2026
+29
Mai multe fotografii

Nu se știe dacă Blair a pledat vinovată sau nevinovată în cadrul primei sale înfățișări în fața instanței. Următorul termen de judecată este stabilit pentru 19 ianuarie 2027.

Adrian Nartea, dezvăluiri despre cele două operații pe creier! Cum arăta actorul după intervențiile chirurgicale...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Antena 3 Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest
SpyNews O cunoscută vedetă TV a fost ucisă! Cum s-a produs incidentul O cunoscută vedetă TV a fost ucisă! Cum s-a produs incidentul
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cum a descoperit Andreea Raicu că se mințea? Călătoria în India a făcut-o să conștientizeze: „Am trăit foarte mulți ani cu frică”
Cum a descoperit Andreea Raicu că se mințea? Călătoria în India a făcut-o să conștientizeze: „Am trăit...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Alessandra Stoicescu, confesiunea pe care nu a făcut-o până acum: „Din acel moment să știi că mi-a fost frică...”
Alessandra Stoicescu, confesiunea pe care nu a făcut-o până acum: „Din acel moment să știi că mi-a fost...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x