Actrița Selma Blair a fost arestată după ce a devenit violentă în timpul unui zbor. Acuzațiile nu se opresc aici

Actrița Selma Blair s-a prezentat în fața instanței. Iată ce a hotărât judecătorul.

Selma Blair, în vârstă de 54 de ani, a fost arestată duminică, în urma unui zbor Delta de la Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX) către Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York. Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi încercat să deschidă ușa aeronavei în timpul zborului, după care ar fi lovit cu pumnul un membru al echipajului de cabină și ar fi mușcat un altul.

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Actrița Selma Blair, în fața instanței după ce ar fi lovit doi membri ai unui echipaj de zbor

Doi membri ai echipajului au fost răniți, iar unul dintre aceștia a fost transportat la spital. Blair a fost reținută la poarta de debarcare și a fost supusă unei evaluări medicale.

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Reprezentantul actriței a invocat o urgență medicală. Starea acesteia este stabilă. FBI investighează incidentul. Actrița americană Selma Blair suferă de scleroză multiplă (SM), un diagnostic pe care l-a făcut public în august 2018, deși s-a confruntat cu simptome încă din copilărie.

Selma Blair a fost adusă în fața instanței în legătură cu arestarea sa pe aeroport și a fost pusă sub acuzare pentru agresiune, potrivit informațiilor obținute de publicația TMZ.

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TMZ a intrat în posesia documentelor judiciare, potrivit cărora Blair este acuzată de două fapte de agresiune de gradul al doilea, fiind suspectată că ar fi atacat un polițist și o asistentă medicală în timpul incidentului.

În cursul zilei de luni, Selma Blair a fost adusă în fața unui judecător, care a stabilit cauțiunea la 20.000 de dolari în numerar, o garanție de 60.000 de dolari sau o garanție parțial garantată, în valoare de 60.000 de dolari.

Potrivit documentelor judiciare, polițiștii au declarat că o imobilizau pe Blair pe o targă, pe Aeroportul Internațional JFK, când aceasta și-a eliberat unul dintre picioare și a lovit în mod repetat un agent de poliție cu piciorul în față, gât și piept.

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Agentul a declarat că i s-a umflat maxilarul și că a resimțit „dureri considerabile” la nivelul feței, gâtului și pieptului.

Documentele judiciare mai arată că o asistentă medicală care o îngrijea pe Blair la Jamaica Hospital Medical Center, luni dimineață devreme, susține că actrița a lovit-o cu piciorul în piept în timp ce era transportată pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare.

Nu se știe dacă Blair a pledat vinovată sau nevinovată în cadrul primei sale înfățișări în fața instanței. Următorul termen de judecată este stabilit pentru 19 ianuarie 2027.