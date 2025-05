Adriana Bahmuțeanu, copleșită de dorul băieților săi. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere alături de prieteni și familie, însă și-ar fi dorit ca micuții să îi fie alături așa cum s-a întâmplat în urmă cu un an.

Adriana Bahmuțeanu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și prieteni, însă cei care au lipsit de la marele eveniment au fost chiar copiii ei. Deși ea a încercat să vadă partea plină a paharului, tristețea și dezamăgirea că aceștia nici măcar nu au sunat-o i s-au citit pe chip.

Cu toate acestea, vedetaa s-a străduit să-și păstreze zâmbetul pe buze și să se bucure de oamenii care i-au fost aproape, chiar dacă sufletul ei ardea de dorul băieților.

Citește și: Ce a declarat Adriana Bahmuțeanu după ce a câștigat procesul cu fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană. Ce s-a întâmplat

Descoperă în rândurile de mai jos ce a povestit și de ce crede că Dumnezeu o va ajuta să treacă peste toate greutățile.

Articolul continuă după reclamă

Adriana Bahmuțeanu și-a sărbătorit ziua de naștere fără copii. Dezamăgire fără margini: „Nu am primit niciun mesaj de la ei”

Într-un interviu acordat pentru Un Show păcătos chiar de ziua ei, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre cea mai mare dorință pe care a avut-o această ocazie.

Deși suferă enorm de mult din cauza situației în care se află, ea s-a dovedit a fi recunoscătoare pentru toți cei care îi i-au fost alături, însă iubirea de mamă a făcut-o să treacă din nou printr-o dezamăgire după ce proprii copii nu au sunat-o și nu i-au dat nici măcar un mesaj cu ocazia zile sale de naștere.

„Îi mulțumesc mamei mele că m-a făcut atât de frumoasă și deșteaptă și că e cu mine și mă susține (...) Îi mulțumesc că în seara asta este alături de mine, sunt alături de mine prietenii mei cei mai buni și mai dragi, sunt alături de mine verișorii mei, familia mea, sora mea, pentru asta sunt recunoscătoare. M-aș fi bucurat să fie aici și copiii, dar sper ca data viitoare să fim împreună.” a povestit aceasta.

Întrebată de Capatos dacă a reușit să ia măcar legătura cu ei, aceasta a mărturisit cu tristețe și dezamăgire în glas că nu.

„Nu. Din păcate, nu (...). Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru binele nostru suprem. Dacă Dumnezeu a îngăduit asta, a îngăduit cu un scop (...)” a explicat aceasta.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a fost împinsă de băiatul ei la tribunal. Pe cine dă vină mama băieților lui Silviu Prigoană | VIDEO

De asemenea, ea a făcut declarații cu privire la acest subiect și în cadrul Știrilor Antena Stars, unde a povestit despre experiența tristă pe care o trăiește.

„Îmi doresc de ziua mea să îmi văd copiii, să împreună o familie, să avem din nou o relație bună aşa cum aveam până la decesul tatălui lor. O să merg mai departe, am ferma convingere că lucrurile se vor rezolva.

Nu am primit niciun mesaj de la ei. Nu am primit mesaj nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paște. Sunt complet alienați, dar se va rezolva și lucrurl acesta. Am văzut copii de la orfelinat care își caută părinții după 20 - 30 de ani, am văzut copii cu părinți extrem de abuzivi care au trecut peste abuzuri” a transmis aceasta.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a primit răspuns de la DGASPC după ce au dat-o copiii în judecată. Cum a reacționat