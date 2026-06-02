Mireasa, sezon 13. Giulia și-a pregătit bagajul, însă un apel a făcut-o să se răzgândească. La ce concluzie a ajuns tânăra

După discuția dintre Alexandru și mama lui, Giulia a luat decizia să își pregătească bagajul și să părăsească emisiunea Mireasa: Meciul Iubirii. Un apel a făcut-o să se răzgândească atunci când era pe punctul de a pleca.

Tensiunile au atins cote maxime între Alexandru și Giulia, după ce mama băiatului a venit în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra a fost la un pas să plece din show-ul matrimonial din cauza discuției dintre cei doi.

„Tu credeai ce spunea ea!”, i-a reproșat fata lui Alexandru.

„Băi, femeie! Tu înțelegi românește? Tu ai impresia că te las acasă? Dacă eu preferă să îmi pun toată lumea în cap te întorci și tu împotriva mea?”, a fost reacția băiatului, vizibil deranjat de atitudinea partenerei sale.

„Eu plec astăzi! Nu mă mai interesează!”, i-a zis Giulia.

„Și dacă pleci acasă ce rezolvi?”, a întrebat-o concurentul.

„O să fie mai bine! Există o viață și după emisiunea asta”, a răspuns fata.

„Cum să te las să pleci și eu să rămân aici? Mergem împreună sau ce facem?”, i-a mai spus Alexandru.

Deși a încercat să se apropie de mama lui Alexandru, Giulia s-a lovit de replici tăioase și o situație dificilă.

„N-am de gând să mă mai înjosesc! Știu cine sunt, nu mai vreau să demostrez nimic! Credeă-mă, eu azi plec acasă!”, a punctat fata.

După o conversație acidă cu Alexandru, concurenta a revenit în dormitor pentru a-și face bagajul. Amalia a încercat să își liniștească colega de competiție, însă efortul ei a fost în zadar.

Ce a făcut-o pe Giulia să se răzgândească. Fata voia să plece din casa Mireasa: Meciul Iubirii

Un apel primit de la mama ei a făcut-o pe Giulia să se răzgândească. Femeia i-a transmis că nu trebuie să țină cont nici de părerea ei, dar nici de ceea ce spune viitoarea „soacră”. De asemenea, aceasta i-a recomandat să se concentreze pe relația ei cu Alexandru.

„M-am liniștit! Și vreau să-mi cer scuze pentru reacția avută ieri în live. Am avut impresia că în adâncul sufletului lui, el credea ce spunea mama lui. De asta am și luat decizia, dacă se poate. Ca Alex să aibă acces la telefonul meu. (...) Nici nu știu ce a fost în capul meu și ce am scos pe gură în live-ul de ieri. El nu are nicio vină și nu merită să sufere din cauza problemelor mele”, a mai dezvăluit concurenta la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Am ajuns la concluzia că trebuie să ne concentrăm asupra noastră”, a mai precizat ea cu zâmbetul pe buze.

„Ferească Dumnezeu! A fost o răsturnare de situație!”, a evidențiat și Alexandru în emisia live a show-ului matrimonial de marți, 2 iunie 2026.

