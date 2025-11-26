Antena Căutare
Alexia Eram, dezvăluiri neștiute despre noul iubit. Ce detalii a scos la iveală fosta concurentă de la America Express

Alexia Eram a scos la iveală detalii neștiute despre noul iubit. Fosta concurentă de la America Express a făcut confesiuni rare despre cel lângă care trăiește o frumoasă poveste de iubire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 16:18 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 16:49
Alexia Eram a scos la iveală detalii neștiute despre noul iubit | Antena 1 & Instagram

Alexia Eram a trecut printr-o mulțime de schimbări după întoarcerea din America Express. Tânăra și fostul ei iubit, Mario Fresh, au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de opt ani. Cei doi au hotărât de comun acord că este mai bine să se despartă.

La scurt timp de la separare, tânăra a fost surprinsă de paparazzi în compania unui tânăr misterios. Deși au apărut mai multe poze în presă cu Alexia Eram și noul partener, aceasta a preferat să își țină povestea de iubire departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Puțini sunt cei care știu cine este tânărul în brațele căruia fosa concurentă de la America Express și-a găsit fericirea. De curând, Alexia Eram a oferit câteva detalii neașteptate despre cel care a cucerit-o.

Alexia Eram, dezvăluiri neștiute despre noul iubit. Ce a spus despre relația lor

Fosta concurentă de la America Express și partenerul său, cunoscut drept Tonghi pe rețelele sociale, formează un cuplu de aproximativ un an. În ultima perioadă, Alexia Eram a fost discretă în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care nu se cunosc prea mult detalii despre relația ei cu noul iubit.

De curând, tânăra s-a decis să dea cărțile pe față, scoțând la iveală câteva informații neștiute despre povestea de iubire cu Tonghi. Se pare că băiatul îi este alături mereu fostei concurente de la America Express.

Citește și: Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a mărturisit Alexia Eram, potrivit spynews.ro.

Întrebată despre planurile de viitor alături de noul iubit, fosta concurentă de la America Express a avut un răspuns sincer și direct: „Ce planuri? Iar întrebările astea… îmi era dor. Ne trăim viața, momentan”.

Alexia Eram este mai fericită ca niciodată alături de noul iubit

Chiar dacă este rezervată în ceea ce privește viața personală, Alexia Eram nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ea. Adesea, aceasta publică videoclipuri și imagine pe rețelele sociale prin intermediul cărora interacționează cu fanii.

Printre postările sale se numără și câteva poze alături de tânărul care a cucerit-o. Fosta concurentă de la America Express nu a ezitat să distribuie fotografii cu partenerul său pe contul de Instagram.

Din imagini se poate observa faptul că Alexia Eram este mai fericită ca niciodată alături de Tonghi. Cei doi se bucură de momente frumoase împreună și de relația pe care o au, fără să se afișeze public.

Citește și: Reacția lui Mario Fresh după ce au apărut speculații potrivit cărorara el i-ar fi făcut avansuri Erikăi Isac în trecut

Un lucru este cert, fosta concurentă de la America Express a reușit să treacă peste eșecul din dragoste.

