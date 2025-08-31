Alexia Eram sărbătorește împlinirea celor 25 de ani în Mykonos. Între timp, fosta concurentă de la America Express a postat în mediul online mai multe imagini de la o ședință foto incendiară.

Alexia Eram a împlinit 25 de ani. Fosta concurentă de la America Express a marcat momentul cu o ședință foto incendiară | Captură Instagram

Dacă în anii trecuți Alexia Eram obișnuia să organizeze petreceri extravagante în România, anul acesta a ales să își marcheze ziua de naștere cu o vacanță de neuitat pe insula grecească, dar și cu un party la o terasă exclusivistă alături de iubit și prieteni.

Alexia Eram a împlinit 25 de ani! Fosta concurentă de la America Express și-a sărbătorit ziua de naștere în Mykonos

Alexia Eram a împlinit 25 de ani și a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un mod cu totul special: pe insula Mykonos, una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Grecia.

Alexia Eram a dansat, s-a distrat și s-a bucurat din plin de fiecare moment petrecut alături de prietenii apropiați și de iubitul ei.

Între timp, fosta concurentă de la America Express a ales să marcheze momentul special cu mai multe imagini de la o ședință foto incendiară. Doar în sutien și cu o pereche de pantaloni scurți, transparenți, Alexia Eram radiază de fericire în timp ce ține un tort în mână.

„La mulți ani mie!!!! 25. Vă mulțumesc pentru toate urările! Vă iubesc!", a fost mesajul transmis de Alexia Eram în dreptul fotografiilor postate pe contul personal de Instagram.

Alexia Eram și Aris Eram au făcut echipă în sezonul 6 America Express. Cum s-a schimbat relația lor după competiție

Alexia și Aris Eram au format o echipă de temut în sezonul 6 America Express. Cei doi au luptat din greu pentru a ajunge în etapa finală a competiției. De-a lungul emisiunii, aceștia au demonstrat că au o relație specială de soră-frate, care s-a consolidat odată cu participarea în aventura vieții lor.

„După această experiență ne-am unit mult mai mult ca înainte. Da, suntem frați, și înainte ne iubeam, ne ajutam când trebuia și așa mai departe, dar nu vorbeam atât de des, nu ne vedeam atât de des! De când ne-am întors din America Express ne-am unit mult mai mult. Chiar ne-a făcut bine! Ne-a făcut să ne cunoaștem mai mult decât ne cunoșteam înainte”, a spus Alexia Eram, potrivit ego.ro.

Un lucru este cert, frații Eram au cucerit rapid inimile telespectatorilor cu felul lor carismatic și ambiția de care au dat dovadă la America Express.