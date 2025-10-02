Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe

Alexia Eram nu s-a sfiit să pozeze topless și a postat imaginea pe rețelele de socializare.

Alexia Eram, concurenta de la America Express, a postat pe contul ei de Instagra, o imagine alb-negru în care apare topless.

Poza în care Alexia a ales să fie pe jumătate goală a atras imediat atenția fanilor și a urmăritorilor ei de pe Instagram care nu s-au putut abține să nu reacționeze.

Alexia Eram, fotografia topless care a atras atenția internauților

Alexia Eram a postat o fotografie într-o ipostaze îndrăzneață, renunțând complet la sutien și la top pentru a se fotografia în bustul gol, acoperindu-și zonele intime cu mâinile.

Cu un zâmbet larg pe chip și purtând o pereche de jeanși în partea de jos, Alexia a atras atenția fanilor care nu au mai văzut-o într-o asemenea ipostază.

“Împreună facem bine! Astăzi, 1 octombrie, Ziua dedicată prevenirii și combaterii cancerului la sân! Este o zi emoționantă pentru noi, mai ales pentru noi femeile deoarece stim cât înseamna controlul anual, prevenția, susținerea oamenilor din jur și ajutorul în aceste cazuri. Eu am invatat de la mama, mama de la mama ei(Mamina mea) si uite asa, din generatie in generatie ducem grija pentru semeni mai departe și FACEM BINE. Felicitări Renașterea pentru cei 25 de ani si grija pentru Femei”, a fost mesajul Alexiei scris la descrierea fotografiei care a atras toate privirile.

Postarea a creat vâlvă și a strâns peste 14.000 aprecieri. În secțiunea de comentarii, utilizatorii au felicitat-o pentru inițiativă. Scopul postării ei topless era de a atrage atenția asupra luptei femeilor împotriva cancerului de sân.

În ultimii ani, statisticile arată cifre îngrijorătoare atunci când vine vorba de numărul în creștere de cazuri de diagnostic cu cancer mamar în rândul româncelor.

Alexia susține această cauză și îndeamnă femeile să nu uite de controlul anual, îndemnându-le să pună sănătatea lor pe primul loc.

Alexia Eram a fost prezentă la evenimentul pregătit de Fundația Renașterea pentru Ziua dedicată prevenirii și combaterii cancerului la sân, alături de multe alte vedete din România care au tras un semnal de alarmă.

La vârsta de 25 ani, Alexia are o carieră de succes, este un influencer recunoscut și se bucură de reușite pe plan profesional. Ea are o familie frumoasă în spate care o susține și un iubit care îi oferă tot sprijinul său.

Alexia Eram pare să fie în al nouălea cer alături de iubitul său. Imaginile destul de rare pe care le postează împreună cu acesta sunt fie din intimitatea lor, fie de la petreceri. Cei doi par relaxați unul în compania celuilalt și chiar au petrecut vacanța de vară împreună cu familia influenceriței la casa de vacanță din Nisa.

Ultima oară când a pozat în ipostaze sexy a fost chiar de ziua ei, cu ocazia împlinirii vârstei de 25 ani, atunci când a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini de la o ședință foto incendiară, îmbrăcată sumar.

