Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alexia Eram, postare emoționantă cu ocazia aniversării iubitului ei. Ce imagini a împărtășit cu urmăritorii

Alexia Eram, postare emoționantă cu ocazia aniversării iubitului ei. Ce imagini a împărtășit cu urmăritorii

Alexia Eram își serbează iubitul. Iată ce imagini inedite a postat influencerița de ziua partenerului său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 12:44 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 12:44
Galerie
Alexia Eram, postare emoționantă cu ocazia aniversării iubitului ei | ProfiMedia, Instagram

Alexia Eram trăiește de câteva luni o poveste de dragoste deosebită. După ce relația anterioară a fost extrem de mediatizată, de această dată fosta concurentă America Express a decis să țină lucrurile departe de ochii presei. Astfel că, deși nu este o relație secretă, Alexia este foarte atentă la aparițiile partenerului său în public.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alexia Eram a împlinit 25 de ani! Fosta concurentă de la America Express a marcat momentul cu o ședință foto incendiară

Ce i-a transmis Alexia Eram iubitului său cu ocazia aniversării acestuia

Articolul continuă după reclamă

Alexia Eram pare să fie în al nouălea cer alături de iubitul său. Imaginile destul de rare pe care le postează împreună cu acesta sunt fie din intimitatea lor, fie de la petreceri. Cei doi par relaxați unul în compania celuilalt și chiar au petrecut vacanța de vară împreună cu familia influenceriței la casa de vacanță din Nisa.

Citește și: Alexia Eram, imagini din vacanța în sudul Franței. Cum s-a răsfățat influencerița alături de iubit

Alex a împlinit 23 de ani, iar Alexia și prietenii lui i-au făcut o petrecere surpriză. Tânărul este amator de padel, iar tematica a fost în acest stil.

Citește și: Alexia Eram, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la Premiile Gopo 2025. A întors toate capetele cu accesoriul uriaș

De asemenea, Alexia Eram a postat câteva fotografii alături de el, în care îl sărută pătimaș. Mesajul a fost unul simplu: „La mulți ani, A.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alexia Eram își donează hainele. Unde ajung obiectele vestimentare de care nu mai are nevoie: „O mașină întreagă de cutii”

colaj alexia eram, alexia eram și iubitul ei, alex
+19
Mai multe fotografii

Imaginile vorbesc de la sine, prezentându-i pe cei doi tineri extrem de îndrăgostiți. Ziua lui Alex a culminat și cu o petrecere alături de toți prietenii săi, unde s-a dansat și s-a mâncat, în special delicii italiene.

Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Monica Belluci și Tim Borton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Monica Belluci și Tim Borton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua lui. Fostul premier a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit
Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua lui. Fostul premier a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x