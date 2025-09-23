Alexia Eram, postare emoționantă cu ocazia aniversării iubitului ei. Ce imagini a împărtășit cu urmăritorii

Alexia Eram își serbează iubitul. Iată ce imagini inedite a postat influencerița de ziua partenerului său.

Alexia Eram trăiește de câteva luni o poveste de dragoste deosebită. După ce relația anterioară a fost extrem de mediatizată, de această dată fosta concurentă America Express a decis să țină lucrurile departe de ochii presei. Astfel că, deși nu este o relație secretă, Alexia este foarte atentă la aparițiile partenerului său în public.

Ce i-a transmis Alexia Eram iubitului său cu ocazia aniversării acestuia

Alexia Eram pare să fie în al nouălea cer alături de iubitul său. Imaginile destul de rare pe care le postează împreună cu acesta sunt fie din intimitatea lor, fie de la petreceri. Cei doi par relaxați unul în compania celuilalt și chiar au petrecut vacanța de vară împreună cu familia influenceriței la casa de vacanță din Nisa.

Alex a împlinit 23 de ani, iar Alexia și prietenii lui i-au făcut o petrecere surpriză. Tânărul este amator de padel, iar tematica a fost în acest stil.

De asemenea, Alexia Eram a postat câteva fotografii alături de el, în care îl sărută pătimaș. Mesajul a fost unul simplu: „La mulți ani, A.”

Imaginile vorbesc de la sine, prezentându-i pe cei doi tineri extrem de îndrăgostiți. Ziua lui Alex a culminat și cu o petrecere alături de toți prietenii săi, unde s-a dansat și s-a mâncat, în special delicii italiene.