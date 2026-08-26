Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul

Alina Pușcău trece prin momente dificile în lupta cu cancerul. Vedeta și-a schimbat look-ul după ce părul i s-a subțiat din cauza tratamentului.

Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Vedeta a fost sinceră cu urmăritorii săi și le-a vorbit deschis despre lupta pe care o duce, ținându-i la curent cu starea sa prin intermediul rețelelor de socializare.

Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul

Efectele secundare ale tratamentului au început deja să își facă simțită prezența. Modelul a observat că părul său s-a subțiat considerabil, motiv pentru care a decis să facă o schimbare de look. Alina Pușcău și-a tuns vârfurile și a ales o nouă formă pentru părul său, în încercarea de a-i oferi un aspect mai sănătos și mai îngrijit.

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Vedeta nu s-a ferit să împărtășească rezultatul cu fanii săi. O prietenă apropiată a fost cea care a ajutat-o să obțină noua coafură, iar momentul a fost unul încărcat de emoție pentru amândouă. Prietena Alinei, care activează în domeniul designului de interior și al bijuteriilor, i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

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„Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Momentul emoționant în care și-a tuns părul

Chiar dacă tratamentul este abia la început, Alina Pușcău încearcă să rămână optimistă și să privească înainte cu speranță. Vedeta urmează un tratament într-o clinică din California și le-a dezvăluit urmăritorilor că mai are programate două sesiuni în perioada următoare.

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„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-CT, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău, potrivit Cancan.

Apropiații vedetei îi sunt alături în această perioadă dificilă, iar mesajele de susținere primite din partea fanilor par să îi ofere puterea de a merge mai departe. Deși drumul pe care îl are de parcurs nu este unul ușor, Alina Pușcău continuă să vorbească deschis despre experiența sa și să își păstreze speranța că tratamentul va da rezultatele așteptate.