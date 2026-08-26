Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul

Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul

Alina Pușcău trece prin momente dificile în lupta cu cancerul. Vedeta și-a schimbat look-ul după ce părul i s-a subțiat din cauza tratamentului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 12:34 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 12:38
Galerie
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Vedeta a fost sinceră cu urmăritorii săi și le-a vorbit deschis despre lupta pe care o duce, ținându-i la curent cu starea sa prin intermediul rețelelor de socializare.

Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul

Efectele secundare ale tratamentului au început deja să își facă simțită prezența. Modelul a observat că părul său s-a subțiat considerabil, motiv pentru care a decis să facă o schimbare de look. Alina Pușcău și-a tuns vârfurile și a ales o nouă formă pentru părul său, în încercarea de a-i oferi un aspect mai sănătos și mai îngrijit.

Citește și: Chef Ștefan Popescu, întâlnire cu Alina Pușcău în America. Ce cadou i-a oferit modelului care se luptă cu o boală grea

Articolul continuă după reclamă

Vedeta nu s-a ferit să împărtășească rezultatul cu fanii săi. O prietenă apropiată a fost cea care a ajutat-o să obțină noua coafură, iar momentul a fost unul încărcat de emoție pentru amândouă. Prietena Alinei, care activează în domeniul designului de interior și al bijuteriilor, i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Momentul emoționant în care și-a tuns părul

Chiar dacă tratamentul este abia la început, Alina Pușcău încearcă să rămână optimistă și să privească înainte cu speranță. Vedeta urmează un tratament într-o clinică din California și le-a dezvăluit urmăritorilor că mai are programate două sesiuni în perioada următoare.

Citește și: Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-CT, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău, potrivit Cancan.

+4
Mai multe fotografii

Apropiații vedetei îi sunt alături în această perioadă dificilă, iar mesajele de susținere primite din partea fanilor par să îi ofere puterea de a merge mai departe. Deși drumul pe care îl are de parcurs nu este unul ușor, Alina Pușcău continuă să vorbească deschis despre experiența sa și să își păstreze speranța că tratamentul va da rezultatele așteptate.

Cabiria Morgenstern a apelat la o schimbare de look majoră și s-a ras în cap. Cum arată acum fiica Maiei Morgenstern...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express
Observatornews.ro Satul în care mai trăieşte un singur bătrân. Refuză să plece la oraş şi îşi face cumpărăturile o dată pe lună Satul în care mai trăieşte un singur bătrân. Refuză să plece la oraş şi îşi face cumpărăturile o dată pe lună
Antena 3 Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar
SpyNews Roxana Blenche a povestit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme: „Aveam o vârstă metabolică de 68 de ani” Roxana Blenche a povestit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme: „Aveam o vârstă metabolică de 68 de ani”
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită:... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026 Jurnalul
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat Kudika
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică Redactia.ro
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte.
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x