Alina Sorescu, mesaj la trei ani de la despărțirea de Alexandru Ciucu: „Ideal este să nu ajungi în această situație”

Alina Sorescu este mai deschisă decât oricând de la divorțul de Alexandru Ciucu. Iată ce spune despre viața sa sentimentală.

Alina Sorescu, în vârstă de 38 de ani, a trecut prin clipe dificile în ultimii ani. Ea a decis să se despartă de tatăl fetițelor sale, designerul Alexandru Ciucu. Procesul nu a fost deloc unul plăcut, însă artista este mai bine decât oricând acum.

Ce mesaj le-a transmis Alina Sorescu tuturor femeilor

După 12 ani de căsătorie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat la începutul acestui an, după trei ani de procese. Ei au împreună două fetițe, Raisa și Carolina.

Potrivit unei surse atât artista, cât și designerul nu și-au refăcut viața după despărțire. Atenția lor se concentrează le fetițe.

Artista a vorbit recent într-un interviu despre viața sa sentimentală. Ea a spus că este fericită alături de Raisa și de Carolina, dar și de copiii alături de care este la serviciu.

După multe luni de frământări, Alina Sorescu este bine în plan personal și profesional. Cu toate acestea mărturisește că nu se gândește la o nouă relație.

Ea are și un mesaj pentru femeile care trec prin aceeași experiență: „Nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi, pentru că ideal este să nu ajungi în această situație, nu cred că e un lucru bun, din păcate, dar pentru că am ajuns în această situație fără altă cale, pentru a le fi bine fetelor și am reușit să merg mai departe, da, le încurajez pe femei ca atunci când simt că ceva nu este bine pentru copii, în primul rând, să facă un pas pentru binele copiilor, pentru intersul copiilor. Cel mai și cel mai important în lumea asta pentru o mamă este să fie copiii bine.”

Aceasta a simțit că este sprijinită de o energie feminină în această perioadă complicată. Multe femei i-au fost alături și i-au dat putere să lupte.

„Eu sunt pe scenă de când mă știu, de copil, așa că am experimentat succesul sub diferite forme și chiar dacă am avut parte de succes când eram foarte mică, foarte tânără, acum îl apreciez mai mult, pentru că, normal, te maturizezi odată cu timpul și cred că susținerea pe care o simt acum din partea publicului este cea pe care o simt cel mai intens din toată viața mea.

E un sprijin din partea oamenilor, venit pentru tot ceea ce însemn eu, nu doar ca muzică, poate că ceea ce însemn și ca om.

Am simțit multe femei în această perioadă complicată personal, pentru mine, că mi-au fost alături, că au empatizat, că mi-au împărtășit atunci când au simțit că trecem prin momente similare și da, cred că ăsta este momentul profesional de care mă bucur cel mai mult”, a declarat Alina Sorescu.

Artista se concentrează pe binele celor două fetițe, dar și pe activitățile muzicale. Cele mici apar într-un videoclip, „Rai în fiecare zi”, melodie a copiilor pe care îi susține Alina.

La jumătatea lunii iulie, Alina Sorescu și fetițele sale au planuri de vacanță. De asemenea, tot în perioada respectivă este ziua artistei, care plănuiește să își strângă oamenii dragi alături pentru a se serba. Deși nu își dorește o petrecere mare, are de gând să marcheze momentul într-un mod personal.

„Sunt în dubii așa, mă gândesc unde să mă serbez anul ăsta cu fetele, cu familia mea. Nu pot să spun că fac mereu vreo petrecere foarte mare, pentru că e destul de complicat atunci când este perioada concediilor să-i găsești pe toți oamenii dragi aproape, dar îmi place să marchez momentul, mai ales că e vară, ne bucurăm de o seară, probabil, undeva pe o terasă, frumos, fie că e aici, în București, fie că va fi poate la mare, vedem.

Cele mai fericite sunt întotdeauna fetele, când e ziua mea și dacă le am pe ele alături, asta e cel mai important”, a mărturisit ea.