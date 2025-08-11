Chiar dacă divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat la începutul acestui an, tensiunile dintre cei doi nu par să se stingă.

Recent, designerul a vorbit public despre implicarea părinților artistei în viața lor de familie, lucru care a stârnit o reacție fermă din partea acesteia.

Alina Sorescu nu s-a putut abține și a răbufnit după ce Alexandru Ciucu a spus un lucru urât despre părinții ei. Ce s-a întâmplat

Solista a respins acuzațiile și a subliniat că totul s-a întâmplat la dorința fostului ei soț. „Nu înțeleg de ce apar acum aceste afirmații (n.r.: despre locuitul cu părinții Alinei Sorescu) care nu au nicio legătură cu realitatea. El a fost cel care a solicitat ajutorul mamei mele, când s-a născut prima fetiță. Când a apărut și a doua fetiță, pentru o scurtă perioadă am avut o bonă, dar văzând că o bonă costă și nu îți este la dispoziție non-stop, el a fost cel care mi-a spus să-l rog pe tata să renunțe la serviciu ca să vină să ne ajute. La inițiativa lui a venit. A văzut că sunt bone non-stop și gratuite. Cred că atitudinea normală ar fi trebuit să fie de mulțumire, mai ales că el pleca. El lipsea și atunci trebuia să am un ajutor pentru vă voiam să-mi reiau viața profesională. El pleca foarte mult”, spune ea potrivit viva.ro, dintr-o emisiune de la AntenaStars.

Cântăreața a adăugat că fostul partener obișnuiește să caute vinovați în jurul său: Cred că asta legată de părinții mei (n.r.: declarația lui Alexandru Ciucu legată de părinții ei a deranjat-o cel mai mult pe Alina Sorescu). Încearcă să ducă vina întotdeauna spre altcineva. Ba sunt eu de vină, ba sunt părinții mei. Cred că ar fi fost cazul să ne asumăm, dar, din păcate, este una dintre trăsăturile comportamentului de tip abuziv despre care eu am tot vorbit. Ești de vină și când ești în relație, chiar și după ești vinovat', a povestit Alina Sorescu.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au împreună două fete, Carolina și Raisa, de care ambii sunt foarte mândri. Cei 12 ani de căsnicie nu au fost lipsiți de dificultăți, iar artista spune că a decis să pună punct relației atunci când a înțeles că situația nu mai era benefică pentru copii. „Nu mă gândeam niciodată la situația în care am ajuns, să povestesc atâtea lucruri legate de viața mea personală. Credeam că totul va fi bine, când m-am căsătorit, credeam că va fi pentru tot restul vieții.

Nu mi-a fost foarte confortabil în această perioadă să vorbesc, pentru că până la urmă procesul s-a încheiat. El a dat niște interviuri și atunci a fost cazul să vorbesc și eu. Am militat și mi-am dorit întotdeauna o familie, dar, în momentul în care mi-am dat seama că lucrurile nu mai sunt potrivite pentru fetițele mele, atunci am realizat că trebuie să fac ceva. Până la urmă, ceea ce contează cel mai mult sunt copiii, este binele lor', a declarat ea atunci pentru sursa citată anterior.

Deși amândoi par să-și trăiască viețile în mod separat, doar având împrenă grijă de cele două fetițe, tensiunile par să nu se fi încetat.