Primele imagini cu Raluca Bădulescu de la Survivor - Povești din junglă. Cum a apărut în costum de baie

Raluca Bădulescu va prezenta din 8 ianuarie, alături de Bursucu și Anamaria Prodan, emisiunea Survivor – Povești din junglă.

Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă va fi de neratat. | Instagram & Antena 1

Celebra blondină a apărut în costum de baie la filmările din Republica Dominicană și a atras toate privirile.

Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie la 51 ani

Ea a purtat un costum de baie dintr-o singură piesă, cu imprimeu animal print, lăsându-și la vedere silueta sexy perfect sculptată. Cu o atitudine de divă, complet relaxată, Raluca pare că s-a adaptat deja condițiilor din Republica Dominicană și se bucură din plin de atmosfera exotică de la filmări.

Cu bustul amplu la vedere, Raluca Bădulescu a atras atenția urmăritorilor săi. Zâmbitoare, cu un machiaj care a pus accentul pe buzele ei roșii pline, vedeta pare că s-a adaptat și temperaturilor tropicale din Dominicană și se bucură de momente de relaxare în pauzele de la filmări. În poze, Raluca pare că se bucură de o zi cu soare la piscină, într-un cadru de poveste, cu cer senin, soare și palmieri.

Pentru că va comenta alături de cei doi colegi ai săi parcursul concurenților din echipa Faimoșilor și a Războinicilor, Raluca Bădulescu a făcut deja câteva remarci savuroase despre unii dintre ei.

Ea a vorbit despre Cristian Boureanu, spunând: „Boureanu, când o să dea cu ochii de Naba Salem, mie îmi e că o să iasă cu scântei pe acolo”. Se pare că vedeta încearcă deja să prevadă între ce concurenți s-ar putea isca unele tensiuni pe baza temperamentelor și personalităților lor.

Telespectatorii au, de acum, un nou motiv de bucurie – din 8 ianuarie, de la ora 18:00, din Republica Dominicană, vine o nouă emisiune în care toate întâmplările din show sunt atent comentate!

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, alături de Bursucu, au pornit spre Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

