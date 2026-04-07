Anamaria Prodan, mesaj plin de semnificație pentru Mircea Lucescu, aflat în comă la spital! Cum s-a pozat vedeta alături de acesta

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 14:48 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 18:01
Mircea Lucescu se află în comă, în spital, după ce starea lui de sănătate a început să se agraveze considerabil, la scurt timp după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale a României. Reputatul antrenor a fost dus la spital și, în ziua externării, acesta a suferit un infarct. Medicii au transmis ulterior că acesta se află în comă, ca urmare a numeroaselor complicații ivite.

La finalul lunii martie, Mircea Lucescu se afla în cantonament cu echipa națională de fotbal a României, la Mogoșoaia, atunci când acestuia i s-a făcut rău și a leșinat. A fost dus de urgență la spitalul Universitar din Capitală, acolo unde medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Inițial, starea acestuia s-a îmbunătățit și medicii au decis să îl externeze, însă chiar în ziua în care ar fi trebuie să plece din spital Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost din nou internat în spital.

Ulterior, starea acestuia de sănătate s-a agravat din cauza unor aritmii cardiace severe și medicii au decis să fie transferat la secția de Terapie Intensivă a spitalului Universitar. Aflat în comă indusă, medicii au încercat toate variantele posibile pentru a-i ameliora starea, iar rudele au cerut chiar și transferul în străinătate, lucru refuzat categoric de doctori.

Fiindcă Mircea Lucescu se confruntă cu o asemenea situație delicată din punct de vedere medical, Anamaria Prodan a simțit nevoia să transmită un mesaj plin de semnificație, prin care și-a arătat respectul, admirația și prețuirea pentru tot ceea ce a însemnat și înseamnă Mircea Lucescu pentru lumea fotbalului din România.

„Mircea Lucescu - un adevărat simbol al excelenței în fotbal!

Un antrenor legendar, un profesionist desăvârșit și, mai presus de toate, un om de o calitate rară.

Prin muncă, disciplină și inteligență, a demonstrat că performanța se construiește în timp, cu pasiune și dedicare totală.

Pentru mulți, nu este doar un antrenor, ci o inspirație vie și un model de urmat.

Respect pentru tot ceea ce a realizat și pentru modul în care a reprezentat fotbalul la cel mai înalt nivel!

În aceste momente grele, gândurile mele sunt alături de dumneavoastră ! Va doresc multă putere, sănătate și o recuperare grabnică.

Un luptător ca dumneavoastră nu renunță niciodată . Cu sufletul alături de dumneavoastră ❤️ @mircealucescuofficial”, a fost mesajul plin de emoție și respect transmis de Anamaria Prodan pe pagina sa oficială de Instagram, potrivit viva.ro.

colaj foto cu mircea lucescu si anamaria prodan

Mesajul a fost însoțit și de o poză în care Anamaria Pordan s-a pozat alături de Mircea Lucescu, în timp ce îi oferă un pupic pe obraz, cel mai probabil în timp ce aceștia se aflau într-un restaurant. Așa cum era de așteptat, mesajul a stârnit un val puternic de reacții, căci numeroși internauți au simțit nevoia să transmită mesaje de susținere pentr Mircea Lucescu.

