În contextul situației medicale dificile în care se află Mircea Lucescu, Anamaria Prodan a transmis un mesaj plin de semnificație. Descoperă cum s-a pozat vedeta alături de reputatul antrenor.

Descoperă ce mesaj a transmis Anamaria Prodan pentru Mircea Lucescu și cum s-a pozat alături de el | profimedia/antena1

Mircea Lucescu se află în comă, în spital, după ce starea lui de sănătate a început să se agraveze considerabil, la scurt timp după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale a României. Reputatul antrenor a fost dus la spital și, în ziua externării, acesta a suferit un infarct. Medicii au transmis ulterior că acesta se află în comă, ca urmare a numeroaselor complicații ivite.

În contextul situației medicale dificile în care se află Mircea Lucescu, Anamaria Prodan a dorit să trnasmită un mesaj plin de semnificație pentru selecționerul României. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Anamaria Prodan, mesaj plin de semnificație pentru Mircea Lucescu, aflat în comă la spital! Cum s-a pozat vedeta alături de acesta

La finalul lunii martie, Mircea Lucescu se afla în cantonament cu echipa națională de fotbal a României, la Mogoșoaia, atunci când acestuia i s-a făcut rău și a leșinat. A fost dus de urgență la spitalul Universitar din Capitală, acolo unde medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Inițial, starea acestuia s-a îmbunătățit și medicii au decis să îl externeze, însă chiar în ziua în care ar fi trebuie să plece din spital Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost din nou internat în spital.

Ulterior, starea acestuia de sănătate s-a agravat din cauza unor aritmii cardiace severe și medicii au decis să fie transferat la secția de Terapie Intensivă a spitalului Universitar. Aflat în comă indusă, medicii au încercat toate variantele posibile pentru a-i ameliora starea, iar rudele au cerut chiar și transferul în străinătate, lucru refuzat categoric de doctori.

Fiindcă Mircea Lucescu se confruntă cu o asemenea situație delicată din punct de vedere medical, Anamaria Prodan a simțit nevoia să transmită un mesaj plin de semnificație, prin care și-a arătat respectul, admirația și prețuirea pentru tot ceea ce a însemnat și înseamnă Mircea Lucescu pentru lumea fotbalului din România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mircea Lucescu - un adevărat simbol al excelenței în fotbal!

Un antrenor legendar, un profesionist desăvârșit și, mai presus de toate, un om de o calitate rară.

Prin muncă, disciplină și inteligență, a demonstrat că performanța se construiește în timp, cu pasiune și dedicare totală.

Pentru mulți, nu este doar un antrenor, ci o inspirație vie și un model de urmat.

Respect pentru tot ceea ce a realizat și pentru modul în care a reprezentat fotbalul la cel mai înalt nivel!

În aceste momente grele, gândurile mele sunt alături de dumneavoastră ! Va doresc multă putere, sănătate și o recuperare grabnică.

Un luptător ca dumneavoastră nu renunță niciodată . Cu sufletul alături de dumneavoastră ❤️ @mircealucescuofficial”, a fost mesajul plin de emoție și respect transmis de Anamaria Prodan pe pagina sa oficială de Instagram, potrivit viva.ro.

Mesajul a fost însoțit și de o poză în care Anamaria Pordan s-a pozat alături de Mircea Lucescu, în timp ce îi oferă un pupic pe obraz, cel mai probabil în timp ce aceștia se aflau într-un restaurant. Așa cum era de așteptat, mesajul a stârnit un val puternic de reacții, căci numeroși internauți au simțit nevoia să transmită mesaje de susținere pentr Mircea Lucescu.