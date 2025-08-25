Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive și respectate cupluri din showbiz-ul românesc.

Povestea lor a început în adolescență, la Balul Bobocilor, iar de atunci drumurile lor nu s-au mai despărțit. Lucian a fost nu doar partenerul de viață al artistei, ci și omul din spatele scenei: impresar, tour manager și sprijin constant.

Care este motivul real pentru care Andreea Bănică și soțul ei s-au separat pe plan profesional. Ce nu a funcționat

Chiar dacă legătura lor personală a rămas neclintită, pe plan profesional lucrurile au trecut printr-o încercare dificilă. Într-un interviu pentru cancan.ro, Andreea a povestit cum, după nașterea unuia dintre copii, a traversat o perioadă de depresie și suprasolicitare. Programul intens de concerte și presiunea scenei deveniseră greu de gestionat.

Atunci, artista a luat o decizie neașteptată: să își „concedieze” soțul din rolul de manager. Nu pentru că profesionalismul lui ar fi lipsit, ci pentru că, între cei doi, granița dintre viața personală și cea profesională devenise prea sensibilă. „Era prea mult pentru mine. Munceam enorm, eram epuizată. Am zis: gata, nu mai vreau”, a mărturisit ea.

Lucian Mitrea a ales să pună familia pe primul loc și a înțeles decizia. A știut că distanța profesională era, de fapt, un pas spre echilibru. În timp ce Andreea și-a regăsit forțele alături de un alt manager, legătura lor de acasă nu s-a clătinat.

Astăzi, cei doi și-au reluat colaborarea și îmbină muzica cu investiții în imobiliare, dovadă că maturitatea relației lor a transformat o criză într-o oportunitate de creștere.

Separarea pe plan profesional nu a fost un eșec, ci o ajustare necesară. „Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. (…) Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a declarat Andreea Bănică.