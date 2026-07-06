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Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Cum a arătat Laura, soția lui, în rochie de mireasă

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România, s-a căsătorit religios cu Laura, după aproape cinci ani de relație. Nunta a fost una atipică, plină de momente emoționante și surprize.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 14:53 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 14:59
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Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România, s-a căsătorit religios cu Laura, după aproape cinci ani de relație. Nunta a fost una atipică, plină de momente emoționante și surprize. | Antena 1/AI
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Andrei Leonte, primul câștigător al emisiunii X Factor România, s-a căsătorit religios cu aleasa inimii sale, Laura. Cei doi au celebrat unul dintre cele mai importante momente din viața lor alături de familie și prietenii apropiați, într-un decor de poveste, atent pregătit până la cel mai mic detaliu.

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit

Ceremonia religioasă a avut loc la doar câteva luni după cununia civilă, oficiată în primăvara acestui an. După aproape cinci ani de relație, Andrei și Laura și-au unit destinele și în fața altarului, marcând începutul unui nou capitol din viața lor.

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Pentru marele eveniment, mireasa a ales o rochie albă, lungă, cu un design minimalist și elegant, care i-a pus în valoare naturalețea. Ținuta a fost completată de un voal discret și de un buchet simplu, realizat din flori albe, în ton cu stilul rafinat al ceremoniei. La petrecere, Laura a renunțat la voal și a continuat să impresioneze prin eleganță, alături de soțul său.

Nici mirele nu a trecut neobservat. Andrei Leonte a purtat un costum negru clasic, asortat cu o cămașă albă, alegând un look sobru și elegant pentru ziua cea mare.

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Invitații au fost întâmpinați cu un panou decorativ care cuprindea fotografii din diferite momente ale relației mirilor, imagini ce au ilustrat povestea lor de dragoste și parcursul celor aproape cinci ani petrecuți împreună.

Cum a arătat Laura, soția lui, în rochie de mireasă

Artistul a împărtășit ulterior mai multe fotografii și videoclipuri de la eveniment pe conturile sale de socializare. În secțiunea de Story, acesta a publicat imagini din timpul momentelor artistice pe care le-a susținut chiar el în fața invitaților, transformând nunta într-o experiență cu adevărat personală.

Evenimentul s-a remarcat și prin nota sa nonconformistă. Încă de la invitații, Andrei și Laura au ales să iasă din tipare. Artistul le-a arătat urmăritorilor atât schița inițială a invitației, cât și varianta finală, concepută împreună cu soția sa.

Un alt moment inedit a avut loc chiar la începutul petrecerii, când invitații au urmărit un episod din celebrul serial „Friends”, una dintre producțiile preferate ale mirilor. Atmosfera a continuat apoi cu dansul mirilor, recitaluri live, voie bună și numeroase momente emoționante, care au transformat nunta într-o celebrare memorabilă a iubirii lor.

Prin fiecare detaliu, Andrei Leonte și Laura au demonstrat că și-au dorit o nuntă autentică, relaxată și plină de semnificație, în care personalitatea lor să se regăsească în fiecare moment al evenimentului.

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