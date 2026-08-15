Victor Slav a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța în care a plecat cu Selina și fiica sa din relația cu Bianca Drăgușanu. Cum a apărut Sofia alături de iubita tatălui ei!

Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două, după ce s-au machiat la fel | Captură Instagram

Victor Slav se bucură de vacanța perfectă alături de fiica sa și Selina. Cei trei au ales să petreacă împreună câteva zile pe litoralul bulgăresc. Detaliul care a atras imediat atenția a fost machiajul pe care Selina și Sofia au ales să îl poarte. Iată cum s-au fotografiat cele două!

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Cum s-au fotografiat Selina și fiica Biancăi Drăgușanu: „Vacanța perfectă”

Victor Slav a ales să împărtășească cu urmăritorii din mediul online câteva imagini din vacanță. Fotografiile surprind atmosfera relaxată în care se află vedeta TV alături de cele două persoane importante din viața sa.

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Un detaliu din imaginile postate de Victor Slav a atras, însă, atenția. Selina și Sofia au optat pentru un machiaj asemănător, inspirat din atmosfera de festival. Cele două au apărut, astfel, cu un look apropiat, semn că au o relație apropiată.

„Vacanța perfectă nu e doar despre unde stai, ci despre cum te face să te simți. Iar aici, totul este la superlativ: design impecabil, atmosferă de vis și liniștea de care aveam nevoie”, a fost o parte din mesajul transmis de Victor Slav în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

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Bianca Drăgușanu, atac fără menajamente la adresa lui Victor Slav

Invitată să vorbească despre viața de mamă și provocările pe care le întâmpină, Bianca Drăgușanu a afirmat că sprijinul primit din partea lui Victor Slav este unul minim. Deși a precizat că nu își dorește să îl vorbească de rău pe tatăl fiicei sale, vedeta nu și-a ascuns dezamăgirea și a transmis un mesaj ferm femeilor care o urmăresc.

Bianca Drăgușanu a spus că, în opinia sa, femeile trebuie să fie independente din punct de vedere financiar și să nu își pună toate speranțele în partenerii lor.

„Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău, nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami. În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minimum un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Aceste două lucruri sunt obligatorii. Eu am trei joburi, de multe ori chiar și patru”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Știrile Antena Stars.

Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online. În timp ce unii internauți i-au dat dreptate și au apreciat sinceritatea de care a dat dovadă, alții au considerat că astfel de subiecte ar trebui discutate în privat, de dragul copilului.