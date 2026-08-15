Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două, după ce s-au machiat la fel

Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două, după ce s-au machiat la fel

Victor Slav a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța în care a plecat cu Selina și fiica sa din relația cu Bianca Drăgușanu. Cum a apărut Sofia alături de iubita tatălui ei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 August 2026, 12:01 | Actualizat Sambata, 15 August 2026, 17:56
Galerie
Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două, după ce s-au machiat la fel | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Victor Slav se bucură de vacanța perfectă alături de fiica sa și Selina. Cei trei au ales să petreacă împreună câteva zile pe litoralul bulgăresc. Detaliul care a atras imediat atenția a fost machiajul pe care Selina și Sofia au ales să îl poarte. Iată cum s-au fotografiat cele două!

Citește și: Ce regulă strictă i-a impus Victor Slav fiicei sale și a Biancăi Drăgușanu: „Mă manipulează. Încerc să îi explic”

Cum s-au fotografiat Selina și fiica Biancăi Drăgușanu: „Vacanța perfectă”

Victor Slav a ales să împărtășească cu urmăritorii din mediul online câteva imagini din vacanță. Fotografiile surprind atmosfera relaxată în care se află vedeta TV alături de cele două persoane importante din viața sa.

Articolul continuă după reclamă

Un detaliu din imaginile postate de Victor Slav a atras, însă, atenția. Selina și Sofia au optat pentru un machiaj asemănător, inspirat din atmosfera de festival. Cele două au apărut, astfel, cu un look apropiat, semn că au o relație apropiată.

„Vacanța perfectă nu e doar despre unde stai, ci despre cum te face să te simți. Iar aici, totul este la superlativ: design impecabil, atmosferă de vis și liniștea de care aveam nevoie”, a fost o parte din mesajul transmis de Victor Slav în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță alături de Victor Slav și Selina. Cât de bine se înțelege Sofia cu iubita tatălui ei

Bianca Drăgușanu, atac fără menajamente la adresa lui Victor Slav

Invitată să vorbească despre viața de mamă și provocările pe care le întâmpină, Bianca Drăgușanu a afirmat că sprijinul primit din partea lui Victor Slav este unul minim. Deși a precizat că nu își dorește să îl vorbească de rău pe tatăl fiicei sale, vedeta nu și-a ascuns dezamăgirea și a transmis un mesaj ferm femeilor care o urmăresc.

Bianca Drăgușanu a spus că, în opinia sa, femeile trebuie să fie independente din punct de vedere financiar și să nu își pună toate speranțele în partenerii lor.

„Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău, nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami. În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minimum un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Aceste două lucruri sunt obligatorii. Eu am trei joburi, de multe ori chiar și patru”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Știrile Antena Stars.

+10
Mai multe fotografii

Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online. În timp ce unii internauți i-au dat dreptate și au apreciat sinceritatea de care a dat dovadă, alții au considerat că astfel de subiecte ar trebui discutate în privat, de dragul copilului.

Hienă de la Animal X, întrebat de fani dacă se pregătește o revenire a trupei! Ce a răspuns, după succesul uriaș avut la...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie” E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: &#8222;Există o ipocrizie&#8221;
Observatornews.ro O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească
Antena 3 Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane
SpyNews Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Hienă de la Animal X, întrebat de fani dacă se pregătește o revenire a trupei! Ce a răspuns, după succesul uriaș avut la reuniune
Hienă de la Animal X, întrebat de fani dacă se pregătește o revenire a trupei! Ce a răspuns, după succesul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată casa copilăriei lui Marilu Dobrescu. A mers acolo alături de iubitul australian: „Totul a rămas blocat în timp”
Cum arată casa copilăriei lui Marilu Dobrescu. A mers acolo alături de iubitul australian: „Totul a rămas...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Niște muncitori care renovau o clădire au găsit în zidul ei aur de 9.000.000 de euro
Niște muncitori care renovau o clădire au găsit în zidul ei aur de 9.000.000 de euro Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație Jurnalul
Alexandra Stan, mărturisiri dureroase la doar 3 zile după naștere: Am trecut printr-o operație grea. Cum se simte acum
Alexandra Stan, mărturisiri dureroase la doar 3 zile după naștere: Am trecut printr-o operație grea. Cum se simte... Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Leguma care se vinde cel mai bine acum în pieţe. Preţul a scăzut la 3 lei pe kilogram
Leguma care se vinde cel mai bine acum în pieţe. Preţul a scăzut la 3 lei pe kilogram Observator
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x