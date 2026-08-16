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Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de carne

O suedeză în vârstă de 70 de ani, bunică a trei nepoți, se mândrește cu o condiție fizică pe care multe femei mai tinere ar putea să o invidieze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 14:11 | Actualizat Duminica, 16 August 2026, 16:22
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Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de carne | Profimedia
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Eva Birath, din Goteborg, a devenit un exemplu al modului în care disciplina și un stil de viață riguros pot sfida vârsta. Secretul ei stă într-o combinație de antrenamente și o dietă bazată exclusiv pe alimente de origine animală, potrivit digifm.ro.

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Ce mănâncă bunica de 70 de ani pentru a avea un trup de fier. Imagini cu ea în costum de baie

Bunica ridică greutăți și îi ia frecvent pe nepoții săi la sală. Eva Birath consumă aproximativ 800 de grame de carne pe zi, ceea ce înseamnă peste 5,6 kilograme pe săptămână.

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„Nu mănânc nimic de origine vegetală, doar alimente de origine animală”, a dezvăluit femeia, care urmează o dietă carnivoră, în care sunt eliminate fructele, legumele, cerealele și orice alt produs vegetal, potrivit sursei citate mai sus.

Însă, secretul ei nu constă doar în alimentație. Suedeza în vârstă de 70 de ani face antrenamente cu greutăți de trei-patru ori pe săptămână, merge la plimbări, practică postul intermitent, merge la saună și face băi reci.

„Încerc doar să fiu în cea mai bună formă posibilă. Fitnessul a fost întotdeauna o prioritate pentru mine. Nu mi-am schimbat abordarea doar pentru că am îmbătrânit, dimpotrivă, mi-am dat seama că, odată cu înaintarea în vârstă, este chiar mai important”, a mai declarat ea, citată de digifm.ro.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în trecut

Eva Birath a jucat volei încă de la 12 ani. Culturismul l-a descoperit abia la 47 de ani, când a participat și a câștigat prima competiție. Ulterior, a concurat și la campionatul național de culturism al Suediei.

„Comparativ cu alți oameni de 70 de ani, sunt într-o formă fantastică. Dar nu vreau să judec pe nimeni. Totuși, cred că majoritatea oamenilor sunt nesănătoși și lipsiți de forță”, a zis Eva.

În ciuda faptului că acordă o importanță deosebită stilului său de viață, problemele de sănătate nu au ocolit-o. La 61 de ani a fost diagnosticată cu cancer, iar, în timpul operației, medicii i-au îndepărtat tumora și o parte din intestinul gros, perioadă în care urma deja de câțiva ani dieta carnivoră.

În prezent, spune că este sănătoasă și nu ia niciun medicament, deși recunoaște că, odată cu înaintarea în vârstă, nu mai este la fel de rezistentă.

„Sunt mai slabă, iar rezistența mea nu mai este aceeași”, a completat ea, potrivit sursei citate mai sus.

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