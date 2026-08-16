Rezultate Loto azi, 16 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 16 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 16 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 16 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 16 august 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 16 august 2026: 11, 2, 42, 39, 4, 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 16 august 2026: 8, 9, 4, 5, 5, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 16 august 2026: 18, 2, 24, 20, 10, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 16 august 2026: 5, 9, 8, 1, 9, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi, 16 august 2026: 3, 8, 3, 3, 6, 2, 7

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 16 august 2026: 6, 40, 11, 33, 9, 16

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Este cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea, care face parte din noua imagine a Loteriei Române, după ce a fost rebranduită și modernizată în conformitate cu Manualul de Brand al companiei. Agenția pune la dispoziția jucătorilor un spațiu modern și atractiv, adaptat noilor standarde de identitate vizuală ale Loteriei Române.

Biletul câștigător a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49. Câștigul record reprezintă, totodată, al doilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49 și, potrivit Loteriei Române, confirmă faptul că noua imagine a companiei ajunge tot mai aproape de jucători prin intermediul unor agenții moderne, accesibile și aliniate unei identități vizuale unitare.

La tragerea Noroc a fost câștigat un premiu de categoria a II-a, în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Râmnicu Sărat.

Tot la Loto 6/49 au fost acordate șase premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de 67.710,30 lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Arad și Brașov, precum și online, pe bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc a fost obținut și un premiu de categoria a III-a, în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.