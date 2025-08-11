Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!

Cu mult înainte să devină muza lui Kanye West, Bianca Censori arăta complet diferit! Recent, au ieșit la iveală fotografii dintr-o ședință foto din 2021, stârnind reacții împărțite în mediul online.
Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe Kanye West
Fotografiile de arhivă surprind o versiune a arhitectei australiene pe care mulți fani abia o recunosc. Îmbrăcată complet și cu părul lung, șaten, Bianca – care are acum 30 de ani – a pozat din profil pentru brandul de haine al unei prietene din Australia.
Imaginile surprind ținute casual – un maiou rib, un top verde fără bretele, blugi din denim și un compleu sport – toate foarte diferite de stilul extrem de provocator care a devenit marca ei în ultimii ani.
„Arată bine îmbrăcată!”, a scris un utilizator pe X, în timp ce altul a adăugat: „Cu greu îți vine să crezi că e aceeași persoană, transformarea e incredibilă”.
Astăzi, Bianca este o figură publică cunoscută mai degrabă pentru faptul că forțează limitele modei, apărând în rochii transparente și lenjerie colorată, printre alte ținute ale sale.
Stilul ei natural și discret din 2021, completat de un machiaj subtil, i-a surprins pe internauți.
„E atât de greu să o recunoști îmbrăcată”, a scris cineva. Alt utilizator a intervenit: „Arăta atât de diferit. Mi-e teamă că s-ar putea să fie pierdută în cultul Kanye. Nu știu. Este superbă”. „Wow, arăta normal”, a adăugat un alt comentator. „Ce păcat că i-a făcut asta. Aceasta este o versiune mult mai bună a ei”.
Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2022
Transformarea Biancăi a început la scurt timp după ce relația ei cu rapperul a fost făcută publică. Deși la început cei doi au păstrat discreția, Daily Mail a dezvăluit că s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la mai puțin de o lună după ce West și-a finalizat divorțul de Kim Kardashian.
Asemănările dintre Bianca și Kim continuă să fie un subiect de discuție. „Ea l-a ajutat la câteva proiecte de design, iar amândoi sunt convinși că stilul lor va influența cultura”, a declarat o sursă pentru Us Weekly, precizând că, la momentul respectiv, cei doi se aflau în „luna de miere” și se bucurau să călătorească împreună.
Comparațiile cu Kim s-au reaprins de curând, după ce Bianca a fost surprinsă în Los Angeles purtând o ținută inspirată de SKIMS. Vedeta australiană a fost surprinsă într-un body culoarea pielii, similar celor din brandul SKIMS al lui Kim.
Ținuta a fost completată cu cizme căptușite cu blană și o coafură pe care mulți au considerat-o aproape identică cu stilul glam preferat de Kim.
Bianca Censori, surpinsă într-un body metalic cu decolteu adânc
Marți, Bianca Censori a postat pe Instagram un selfie provocator în oglindă, atrăgând toate privirile într-un body argintiu metalizat, cu un decolteu adânc, relatează Page Six.
Body-ul strălucitor, tip halterneck, al arhitectei australiene – purtat fără pantaloni – i-a pus în valoare formele voluptoase.
Deși în ultima perioadă a experimentat diverse coafuri, fosta angajată Yeezy a optat de această dată pentru ceva mai simplu, lăsându-și părul negru, strălucitor, pe spate.
