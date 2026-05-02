Home Showbiz Vedete O nouă apariție controversată pentru Bianca Censori. Soția lui Kanye West e rar surprinsă așa în public

O nouă apariție controversată pentru Bianca Censori. Soția lui Kanye West e rar surprinsă așa în public

Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată alături de soțul ei celebru, Kanye West, la hotelul Chateau Marmont.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 13:14
Bianca Censori a atras din nou atenția cu ținuta sa controversată | Profimedia Images și Hepta

Bianca Censori, soția rapper-ului Kanye West, a avut o nouă apariție controversată, la scurt timp după ce soțul ei a primit interdicție în Marea Britanie.

Kanye West urma să participe la un concert susținut în Londra în luna iulie, dar guvernul din Marea Britanie a decis să nu îi dea viza necesară pentru intrarea în țară, scrie Daily Mail.

La scurt timp după anunț, West și Censori au fost surprinși la celebrul hotel Chateau Marmont.

Pentru acea seară, Censori a optat pentru un body de culoarea pielii, care a atras atenția asupra bustului său generos.

O nouă apariție controversată pentru Bianca Censori

Bianca Censori și Kanye West au ieșit seara la hotelul Chateau Marmont, din Los Angeles. Rapper-ul a optat pentru o ținută neagră, la fel ca în multe alte ocazii.

Dar soția sa a avut o nouă apariție controversată, cu o pereche de colanți argintii în loc de pantaloni și un body decupat, care atrăgea atenția către bustul său generos.

Dincolo de ținută, însă, Censori a fost fotografiată în timp ce râdea și zâmbea, o raritate pentru aparițiile sale publice. Potrivit surselor, cei 2 au avut o discuție animată cu alți oaspeți aflați la hotel.

În acest moment, West se confruntă și cu un proces legat de agresarea unui oaspete chiar în incinta Chateau Marmont. Dar se pare că, în ciuda problemelor legale, conducerea hotelului primește în continuare cuplul în incintă.

De-a lungul anilor, de când a devenit soția lui Kanye West, Censori a avut numeroase apariții publice controversate. La Premiile Grammy, aceasta a apărut chiar într-o ținută transparentă, care i-a expus tot trupul.

Cea mai recentă apariție vine la scurt timp după ce West a fost implicat într-o nouă controversă.

Kanye West nu poate intra în Marea Britanie

West urma să susțină un concert în cadrul festivalului Wireless, dar intrarea sa în Marea Britanie a fost interzisă. În urma deciziei guvernului, festivalul a fost anulat, ceea ce ar fi cauzat „haos” în culise, potrivit surselor.

Festivalul Wireless urma să aibă loc în Finsbury Park, Londra, timp de 3 zile. Dar autoritățile din Marea Britanie nu au acceptat aplicație de viză a lui Kanye West din cauza istoricului său de antisemitism și declarații pro-naziste. Rapper-ul a și vândut tricouri cu simboluri naziste până în februarie 2025.

La începutul acestui an, West și-a cerut scuze public într-o declarație adresată comunității evreiești sub forma unei reclame de o pagină în Wall Street Journal. Vedeta a susținut că acțiunile discriminatorii din trecut au fost influențate de tulburarea bipolară.

Ministrul de interne din Marea Britanie, Shabana Mahmood, i-a interzis rapperului accesul în Marea Britanie pentru festival.

Surse susțin că West e „dezamăgit” de interdicție și simte că i s-a luat oportunitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru declarațiile și acțiunile din trecut.

„Ye este dezamăgit”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. „A propus să se întâlnească astăzi cu comunitatea evreiască din Marea Britanie, dar ușa s-a închis înainte ca acea conversație să poată începe.”

West a solicitat o Autorizație Electronică de Călătorie, însă i-a fost refuzată intrarea în Marea Britanie. Ministrul Mahmood a susținut că a luat decizia pe motiv că prezența lui West „nu ar fi în interesul public.”

