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Bianca Drăgușanu, atac fără menajamente la adresa lui Victor Slav. Ce i-a reproșat despre fiica lor

Bianca Drăgușanu îi aduce reproșuri lui Victor Slav și susține că se ocupă aproape singură de creșterea fiicei lor. Ce declarații a făcut vedeta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 17:39 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 17:46
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Bianca Drăgușanu, reproșuri dure la adresa lui Victor Slav. Ce spune despre implicarea fostului partener în creșterea fiicei lor | Instagram/Antena Stars
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Bianca Drăgușanu a făcut declarații tranșante despre relația pe care o are cu Victor Slav în ceea ce privește creșterea fiicei lor, Sofia. Vedeta susține că fostul său partener nu se implică suficient în viața copilului și că cea mai mare parte a responsabilităților îi revine ei.

Bianca Drăgușanu, atac fără menajamente la adresa lui Victor Slav

Invitată să vorbească despre viața de mamă și provocările pe care le întâmpină, Bianca Drăgușanu a afirmat că sprijinul primit din partea lui Victor Slav este unul minim. Deși a precizat că nu își dorește să îl vorbească de rău pe tatăl fiicei sale, vedeta nu și-a ascuns dezamăgirea și a transmis un mesaj ferm femeilor care o urmăresc.

Bianca a spus că, în opinia sa, femeile trebuie să fie independente din punct de vedere financiar și să nu își pună toate speranțele în partenerii lor.

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„Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău, nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami. În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minimum un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Aceste două lucruri sunt obligatorii. Eu am trei joburi, de multe ori chiar și patru”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Știrile Antena Stars.

Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online. În timp ce unii internauți i-au dat dreptate și au apreciat sinceritatea de care a dat dovadă, alții au considerat că astfel de subiecte ar trebui discutate în privat, de dragul copilului.

Povestea de iubire dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Cei doi și-au început relația în 2012, iar un an mai târziu au ajuns în fața altarului.

Deși nunta a fost una spectaculoasă și intens urmărită de public, mariajul lor nu a durat mult. La scurt timp după căsătorie, au apărut informații potrivit cărora Bianca ar fi reluat legătura cu fostul său iubit, Adrian Cristea. Scandalul care a urmat a dus la destrămarea căsniciei, iar cei doi au divorțat după doar un an.

Cu toate acestea, Bianca și Victor au încercat de mai multe ori să își mai acorde o șansă. În 2016 au devenit părinții unei fetițe, Sofia, chiar dacă, la momentul în care au aflat că vor avea un copil, relația lor era deja încheiată.

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De-a lungul anilor, cei doi au declarat că încearcă să păstreze o relație civilizată de dragul fiicei lor. Totuși, afirmațiile făcute recent de Bianca Drăgușanu lasă să se înțeleagă că există în continuare nemulțumiri legate de implicarea lui Victor Slav în creșterea și educația Sofiei.

În ciuda acestor tensiuni, Bianca spune că prioritatea sa rămâne fiica ei și că face tot posibilul pentru a-i oferi un mediu stabil și toate condițiile necesare. Vedeta susține că muncește intens pentru a-i asigura Sofiei un viitor lipsit de griji.

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