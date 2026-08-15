Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 17 august – 23 august 2026.

Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Horoscop săptămânal 17–23 august 2026 pentru toate cele 12 zodii. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, bani și carieră.

Berbec | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta vine cu multă energie și cu dorința de a face schimbări importante. La locul de muncă, poți primi o veste care îți oferă curajul să începi un proiect nou sau să accepți o provocare. În dragoste, lucrurile se pot intensifica. Dacă ești într-o relație, o discuție sinceră poate pune capăt unei tensiuni mai vechi.

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Taur | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai nevoie de liniște și stabilitate, iar săptămâna aceasta vei încerca să te îndepărtezi de oamenii și situațiile care îți consumă energia. Profesional, munca depusă în ultima perioadă începe să dea rezultate. În relație, partenerul îți poate face o surpriză plăcută.

Gemeni | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Comunicarea va fi atuul tău în următoarele zile. Poți obține ceea ce îți dorești dacă știi cum să îți susții ideile. La serviciu, o discuție cu o persoană importantă îți poate deschide o ușă neașteptată. În dragoste, ai nevoie de mai multă claritate.

Rac | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta te concentrezi mai mult pe viața personală și pe oamenii care îți oferă siguranță. Este posibil să simți nevoia să iei o pauză și să te ocupi mai mult de tine. La serviciu, evită conflictele și nu reacționa la nervi.

Leu | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ești una dintre vedetele acestei săptămâni. Ai încredere în tine și nu îți este teamă să fii în centrul atenției. Profesional, poți primi apreciere sau chiar o propunere interesantă. În dragoste, farmecul tău este greu de ignorat.

Fecioară | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai parte de o săptămână în care vei pune ordine în lucrurile care au devenit haotice. La locul de muncă, atenția ta la detalii te ajută să rezolvi o problemă complicată. În dragoste, nu mai vrei promisiuni, ci fapte. Dacă ești singură, poți întâlni o persoană care îți trezește interesul.

Balanță | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Astrele te îndeamnă să ieși din zona de confort. O oportunitate profesională poate apărea atunci când te aștepți mai puțin, însă va trebui să ai curajul să o accepți. În dragoste, lucrurile se pot clarifica după o perioadă de incertitudine. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire surprinzătoare.

Scorpion | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Intuiția ta este foarte puternică în această perioadă. Vei simți rapid când cineva nu este sincer cu tine, dar încearcă să nu tragi concluzii fără dovezi. Profesional, poți avea o discuție importantă despre viitorul tău. În dragoste, pasiunea crește, dar și gelozia poate apărea.

Săgetător | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai nevoie de libertate, aventură și schimbare. Săptămâna aceasta poate aduce planuri de călătorie sau o oportunitate care te scoate din rutina zilnică. Profesional, ideile tale sunt apreciate. În dragoste, o persoană nouă poate apărea în viața ta într-un context neașteptat.

Capricorn | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Responsabilitățile sunt numeroase, însă ai suficientă determinare pentru a le face față. La serviciu, poți primi recunoașterea pe care o așteptai de ceva timp. În cuplu, ai nevoie de stabilitate și de mai multă comunicare. Dacă ești singură, nu este exclus să cunoști pe cineva prin intermediul serviciului.

Vărsător | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta te poate surprinde cu o schimbare pe care nu ai planificat-o. La locul de muncă, o idee curajoasă poate deveni un proiect important. În dragoste, cineva din trecut poate reveni cu o propunere sau un mesaj. Gândește-te bine înainte să redeschizi o ușă pe care ai închis-o.

Pești | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ești mai sensibilă și mai intuitivă decât de obicei. Ai nevoie să te înconjori de oameni în preajma cărora te simți în siguranță. Profesional, o veste bună îți poate reda încrederea într-un proiect în care ai investit mult timp. În dragoste, poți avea parte de un moment romantic important.