Antena Căutare
Home News Social Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 17 august – 23 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 August 2026, 18:00 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 19:00
Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Horoscop săptămânal 17–23 august 2026 pentru toate cele 12 zodii. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, bani și carieră.

Berbec | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta vine cu multă energie și cu dorința de a face schimbări importante. La locul de muncă, poți primi o veste care îți oferă curajul să începi un proiect nou sau să accepți o provocare. În dragoste, lucrurile se pot intensifica. Dacă ești într-o relație, o discuție sinceră poate pune capăt unei tensiuni mai vechi.

Articolul continuă după reclamă

Taur | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai nevoie de liniște și stabilitate, iar săptămâna aceasta vei încerca să te îndepărtezi de oamenii și situațiile care îți consumă energia. Profesional, munca depusă în ultima perioadă începe să dea rezultate. În relație, partenerul îți poate face o surpriză plăcută.

Gemeni | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Comunicarea va fi atuul tău în următoarele zile. Poți obține ceea ce îți dorești dacă știi cum să îți susții ideile. La serviciu, o discuție cu o persoană importantă îți poate deschide o ușă neașteptată. În dragoste, ai nevoie de mai multă claritate.

Rac | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta te concentrezi mai mult pe viața personală și pe oamenii care îți oferă siguranță. Este posibil să simți nevoia să iei o pauză și să te ocupi mai mult de tine. La serviciu, evită conflictele și nu reacționa la nervi.

Leu | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ești una dintre vedetele acestei săptămâni. Ai încredere în tine și nu îți este teamă să fii în centrul atenției. Profesional, poți primi apreciere sau chiar o propunere interesantă. În dragoste, farmecul tău este greu de ignorat.

Fecioară | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai parte de o săptămână în care vei pune ordine în lucrurile care au devenit haotice. La locul de muncă, atenția ta la detalii te ajută să rezolvi o problemă complicată. În dragoste, nu mai vrei promisiuni, ci fapte. Dacă ești singură, poți întâlni o persoană care îți trezește interesul.

Balanță | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Astrele te îndeamnă să ieși din zona de confort. O oportunitate profesională poate apărea atunci când te aștepți mai puțin, însă va trebui să ai curajul să o accepți. În dragoste, lucrurile se pot clarifica după o perioadă de incertitudine. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire surprinzătoare.

Scorpion | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Intuiția ta este foarte puternică în această perioadă. Vei simți rapid când cineva nu este sincer cu tine, dar încearcă să nu tragi concluzii fără dovezi. Profesional, poți avea o discuție importantă despre viitorul tău. În dragoste, pasiunea crește, dar și gelozia poate apărea.

Săgetător | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ai nevoie de libertate, aventură și schimbare. Săptămâna aceasta poate aduce planuri de călătorie sau o oportunitate care te scoate din rutina zilnică. Profesional, ideile tale sunt apreciate. În dragoste, o persoană nouă poate apărea în viața ta într-un context neașteptat.

Capricorn | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Responsabilitățile sunt numeroase, însă ai suficientă determinare pentru a le face față. La serviciu, poți primi recunoașterea pe care o așteptai de ceva timp. În cuplu, ai nevoie de stabilitate și de mai multă comunicare. Dacă ești singură, nu este exclus să cunoști pe cineva prin intermediul serviciului.

Vărsător | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Săptămâna aceasta te poate surprinde cu o schimbare pe care nu ai planificat-o. La locul de muncă, o idee curajoasă poate deveni un proiect important. În dragoste, cineva din trecut poate reveni cu o propunere sau un mesaj. Gândește-te bine înainte să redeschizi o ușă pe care ai închis-o.

Pești | Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026

Ești mai sensibilă și mai intuitivă decât de obicei. Ai nevoie să te înconjori de oameni în preajma cărora te simți în siguranță. Profesional, o veste bună îți poate reda încrederea într-un proiect în care ai investit mult timp. În dragoste, poți avea parte de un moment romantic important.

Horoscop weekend 15 august – 16 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie” E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: &#8222;Există o ipocrizie&#8221;
Observatornews.ro O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească
Antena 3 Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane
SpyNews Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Horoscop weekend 15 august – 16 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Horoscop weekend 15 august – 16 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică
Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Niște muncitori care renovau o clădire au găsit în zidul ei aur de 9.000.000 de euro
Niște muncitori care renovau o clădire au găsit în zidul ei aur de 9.000.000 de euro Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație Jurnalul
Alexandra Stan, mărturisiri dureroase la doar 3 zile după naștere: Am trecut printr-o operație grea. Cum se simte acum
Alexandra Stan, mărturisiri dureroase la doar 3 zile după naștere: Am trecut printr-o operație grea. Cum se simte... Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Leguma care se vinde cel mai bine acum în pieţe. Preţul a scăzut la 3 lei pe kilogram
Leguma care se vinde cel mai bine acum în pieţe. Preţul a scăzut la 3 lei pe kilogram Observator
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x