Bisoi Petruț a fost condamnat la un an de închisoare. Care este motivul. Prima reacție a celebrului vlogger

Bisoi Petruț, celebrul vlogger în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere. Iată care este motivul și ce reacție a avut la decizia magistraților.

Bisoi Petruț este o figură celebră în mediul online, acolo unde se mândrește cu o comunitate impresionantă de fani. Tânărul în vârstă de 22 de ani a devenit rapid celebru pe TikTok și YouTube datorită vloggurilor sale.

De curând, o veste despre celebru vlogger a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale. Se pare că acesta a fost condamnat la un an de închisoare dintr-un motiv neașteptat. La scurt timp de la decizia judecătorilor, Bisoi Petruț a oferit și o reacție.

Pentru ce a fost condamnat Bisoi Petruț la un an de închisoare

Tânărul a intrat în atenția autorităților în urmă cu 18 luni, atunci când a participat, ilegal, la curse pe drumuri publice. Bisoi Petruț și alte patru persoane au fost urmărite penal pentru infracțiunea de împiedicare sau îngreunare a circulației publice.

Cazul a fost analizat cu atenție de magistrați, iar vineri, 16 ianuarie 2026, s-a luat o decizie. La această dată, celebrul vlogger a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru mărturie mincinoasă. De asemenea, acesta a mai primit și alte sancțiuni, iar pedeapsa finală a fost de un an și 10 zile de închisoare.

Mai mult, s-a hotărât ca pedeapsa lui Bisoi Petruț să fie amânată pe un termen de supraveghere de doi ani. În acest timp, tânărul este nevoit să respecte reguli pentru a nu intra în spatele gratiilor.

Așadar, vloggerul trebuie să anunțe schimbarea domiciliului dacă e cazul, să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, să primească vizitele consilierului de probațiune, să declare profesia pe care o are și condițiile de trai.

Prima reacție a lui Bisoi Petruț după ce a fost condamnat la un an de închisoare

La scurt timp de la vestea care i-a uimit pe fani, Bisoi Petruț a oferit o primă reacție despre verdictul magistraților. Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, acesta a decis să lămurească situația delicată în care se află.

Prin intermediul postării, tânărul a dat de înțeles că mașinile sale de lux au fost puse sub sechestru. De asemenea, Bisoi Petruț a evidențiat faptul că are nevoie de o pauză pentru a-și reveni.

„În urma tuturor acuzațiilor care mi-au fost adresate pe internet, la toate știrile și la absolut fiecare emisiune și presă, vreau să vă arăt și răspunsul meu. Probabil știți cât iubeam mașinile alea, știți cât înseamnă pentru mine.

Tot ce pot să vă zic este că am nevoie de o pauză și, dacă am putut odată, o să pot și a doua oară. Vă pup, vă iubesc, nu vă faceți griji pentru mine. Se întâmplă, greșim și ne asumăm.”, a dezvăluit acesta pe contul de Instagram.

