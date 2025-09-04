Brigitte și Florin Pastramă au fost prezenți la cel mai recent eveniment monden, după ce multă vreme au preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Brigitte și Florin Pastramă, prima apariție la un eveniment după ce au dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată | Captură Instagram

Ieri, 3 septembrie, a avut loc VIVA! Influencers Party 2025. Printre invitați s-au numărat și Brigitte și Florin Pastramă, o prezență rară, în ultimii ani, la evenimente.

Citește și: Florin Pastramă, mărturie emoționantă la biserica la care se roagă. Ce a spus Brigitte despre perioada ei în închisoare

Brigitte și Florin Pastramă, prima apariție la un eveniment monden după ce au dispărut din lumina reflectoarelor

Printre cei care au răspuns prezent invitației la VIVA! Influencers Party 2025 s-au numărat Brigitte și Florin Pastramă, care renunțaseră la viața mondenă, în special după ce ea s-a mutat în Dubai, potrivit sursei citate mai sus.

Articolul continuă după reclamă

În timp ce Florin Pastramă a ales o ținută casual, cu pantaloni albi și cămașă cu dungi verticale colorate, Brigitte a avut o apariție spectaculoasă, optând pentru un outfit crem. Bruneta a purtat o bustieră la care a asortat o pereche de pantaloni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

MAI MULTE IMAGINI AICI:

Citește și: Brigitte și Florin Pastramă și-au cumpărat un nou bolid de lux. Cum arată mașina pe care puține persoane și-o permit

Ce afaceri au Brigitte și Florin Pastramă în Dubai

Brigitte a povestit recent despre afacerile pe care le deține atât în Dubai, cât și în România. Bruneta susține că au făcut deja primii pași în afaceri și în Dubai și le merge bine, dar nu cum ar fi fost în România.

„Am încercat să facem o afacere, de fapt ne-am deschis o firmă și facem design interior și renovări, facem ceea ce am făcut și în România și ne pricepem cel mai bine. Cred că îți trebuie foarte mulți bani ca să îți meargă bine acolo, dacă nu, ai doar cât să supraviețuiești. Consider că dacă le-am fi făcut în România, am fi câștigat de trei ori mai mult”, a mărturisit Brigitte Pastramă în cadrul unei emisiuni online, citată de Revista Viva.

Brigitte Pastramă a făcut declarații și despre relația sa cu Florin Pastramă, care a rămas în România pentru a se ocupa de afaceri.

„Este un sacrificiu pe care l-am făcut mutându-mă cu Sara în Dubai, pentru că eu și cu Florin suntem 75% din timp despărțiți. El este cel care are grijă de businessul nostru, iar eu sunt cea care e mai apropiată de Sara și sunt în Dubai. Am încercat să facem și invers, dar Florin nu s-a adaptat foarte bine acolo și am decis să stau eu acolo”, a mai declarat Brigitte, potrivit sursei citate mai sus.