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Cântăreț român de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare pentru fapte îngrozitoare

Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici, fost solist al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului” din Galați, a primit o pedeapsă definitivă de 17 ani și 6 luni de închisoare, după un proces care a scos la iveală fapte extrem de grave. Artistul, în vârstă de 61 de ani, se afla deja în arest preventiv din vara anului 2024, iar măsura a fost menținută până la pronunțarea sentinței.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 15:15 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 12:10
Acuzațiile care i se aduc cântărețului de muzică populară pentru fapte imorale
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Investigația a debutat în 2023, după ce doi frați minori, de 14 și 16 ani, au depus plângere împotriva profesorului de canto. Pe parcursul cercetărilor, procurorii au descoperit înregistrări video realizate în locuința acestuia, care confirmau abuzurile.

Ulterior, o a treia victimă – un băiat de 13 ani – a avut curajul să vorbească.

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Ce au stabilit procurorii în privința lui Aurică Totolici

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Potrivit dosarului, faptele au fost comise între septembrie 2023 și toamna lui 2024, în apartamentul artistului, unde elevii veneau pentru lecții private. Ancheta a arătat că Totolici își folosea statutul de profesor și încrederea părinților pentru a‑și atrage victimele și a le constrânge să întrețină acte intime.

Instanța l-a găsit vinovat pentru:

  • viol în formă continuată asupra unui minor
  • corupere sexuală a minorilor
  • rele tratamente aplicate minorului
  • înlesnirea actelor sexuale între minori

Măsurile dispuse de instanță pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au stabilit o serie de sancțiuni suplimentare:

  • obligarea la plata a 10.000 de euro daune morale către doi dintre minori
  • instituirea unui sechestru asigurător pe bunurile sale
  • interdicția definitivă de a mai preda sau de a desfășura activități care implică minori
  • înscrierea în Registrul Național al Agresorilor Sexuali
  • recoltarea de probe biologice pentru introducerea profilului genetic în baza națională de date judiciare

Cariera artistului. Ce se știe despre Aurică Totolici

Aurică Totolici a lucrat timp de 22 de ani la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați, de unde s-a pensionat la finalul anului 2023. În paralel, oferea lecții private de canto, activitate în cadrul căreia au avut loc abuzurile documentate de anchetatori.

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