Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut

Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut

Carmen Grebenișan le-a arătat urmăritorilor ei pe Instagram cum arată, de fapt, corpul ei, la 4 luni după ce a născut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 11:20
Galerie
Influencerița a vorbit sincer despre procesul prin care trece de când a născut. | Instagram

Carmen Grebenișan a devenit mama unui băiețel frumos și sănătos în urmă cu 4 luni, iar de atunci trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Din postura de mamă, Carmen a povestit că nu e totul roz și că, uneori, faptul că încă are kilograme în plus de dat jos o demoralizează.

Cum arată, de fapt, Carmen Grebenișan la 4 luni după ce a devenit mamă

Proaspăta mămică s-a filmat în oglindă în lenjerie intimă și a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut corpul ei. Ea a recuoscut că nu are acum energie pentru a merge la sală și că pur și simplu și-a lăsat corpul să își revină de la sine după naștere, fără a încerca vreo centură pentru abdomen sau alte trucuri.

Citește și: Carmen Grebenișan, ipostaza sexy, cu decolteul la vedere, în care s-a fotografiat la scurt timp după ce a devenit mamă

Articolul continuă după reclamă

Acum ea e în continuare în perioada de refacere și încearcă să fie blândă cu ea, având răbdare în această perioadă, când alăptarea este atât de importantă pentru bebelușul ei.

„Tot am crezut că îmi voi reveni foarte repede după naștere, mai ales că am născut natural, am metabolism foarte rapid și făcusem mult sport înainte și nu am predispoziție generală de îngrășare (nici în familie). Cu toate acestea, nu a fost ceea ce vedeam pe Instagram la alte fete. Burta s-a retras, apoi a stagnat vreo 2 luni. Nu aveam diastază, însă, pur și simplu, se retrage în alt ritm, unul pe care îmi amintesc mereu că e în regulă să îl accept. Încerc să fiu blândă cu perioada asta postpartum, nu e roz, dar recent am început să fac și lucruri în direcția asta. Eu cred că atâta timp cât o să alăptez, metabolismul nu revine. Și mai am în plan să alăptez exclusiv. Așa că sacrific această parte o perioadă. O parte din mine plânge, alta râde. E ciudat cum o mamă poate simți atâta fericire nemărginită, cu frustrare intensă în același timp. Și nu, nu sunt într-o situație așa rea, am 8 kg în plus, însă recunosc că mi-a fost greu să accept că e așa lung procesul, încă îmi e. Încerc să ajut corpul cum pot. Și psihicul la fel. Energie nu prea am ca să mă apuc de sport, e ciudat...M-ați întrebat de corset – nu, nu am purtat, eram curioasă în cât timp revine un corp la forma inițială în mod natural. Încă sunt curioasă când va reveni total”, a scris Carmen Grebenișan la Insta Story.

Proaspăta mămică a continuat să se filmeze în oglindă pentru a arăta cum a evoluat mai exact corpul ei după naștere și cum arată acum în perioada pe alăptare când are nevoie de o alimentație corectă pentru a produce lapte.

Citește și: Imaginea din copilărie cu Carmen Grebenișan care a atras atenția fanilor. Cum arăta la vârsta de 6 ani

„Fără o postură perfectă, fără a trage burta, așa arată corpul la 4 luni de la naștere. De mâncat? Mănânc, nu țin dietă, că altfel nu produc lapte pentru Kadri. Am încercat să tai carbohidrați, mi-a scăzut lactația tare. I-am reintrodus și mi-a crescut bine de tot, chiar reușesc să pompez și să pun și la congelator. 3 mese pe zi neapărat, fără fasting, mese bogate în grăsimi, carbohidrați sănătoși. Recunosc că puțină sală m-ar mai aranja puțin, doar să îmi găsesc timp și energie. (...) Cică alăptarea te slăbește – nu e cazul meu. După naștere am slăbit, iar apoi am început să pun iar kg în alăptare. Poate așa e geneticul, poate unele fete după naștere nu alăptează și atunci își revin mai repede”, a mai explicat influencerița în timp ce se filma în oglindă în lenjerie intimă.

Carmen Grebenișan încearcă totuși să se încurajeze, fiind mândră de faptul că trupul ei reușește să facă atâtea lucruri pentru fiul ei, Kadri, având grijă ca el să primească laptele necesar pentru a crește sănătos.

colaj carmen grebenisan
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Carmen Grebenișan trece prin momente grele la trei luni după ce a născut: „Plâng în fiecare zi”. Ce se întâmplă cu influencerița

Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut. Transformarea actriței a uimit fanii... Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și...
Înapoi la Homepage
AS.ro “De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! &#8220;De ce mă faci hoţ, mă?&#8221; Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
Observatornews.ro Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Antena 3 Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion”
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și copii
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS explică: „A apărut post-factum”
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x