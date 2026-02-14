Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut

Carmen Grebenișan le-a arătat urmăritorilor ei pe Instagram cum arată, de fapt, corpul ei, la 4 luni după ce a născut.

Carmen Grebenișan a devenit mama unui băiețel frumos și sănătos în urmă cu 4 luni, iar de atunci trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Din postura de mamă, Carmen a povestit că nu e totul roz și că, uneori, faptul că încă are kilograme în plus de dat jos o demoralizează.

Cum arată, de fapt, Carmen Grebenișan la 4 luni după ce a devenit mamă

Proaspăta mămică s-a filmat în oglindă în lenjerie intimă și a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut corpul ei. Ea a recuoscut că nu are acum energie pentru a merge la sală și că pur și simplu și-a lăsat corpul să își revină de la sine după naștere, fără a încerca vreo centură pentru abdomen sau alte trucuri.

Citește și: Carmen Grebenișan, ipostaza sexy, cu decolteul la vedere, în care s-a fotografiat la scurt timp după ce a devenit mamă

Articolul continuă după reclamă

Acum ea e în continuare în perioada de refacere și încearcă să fie blândă cu ea, având răbdare în această perioadă, când alăptarea este atât de importantă pentru bebelușul ei.

„Tot am crezut că îmi voi reveni foarte repede după naștere, mai ales că am născut natural, am metabolism foarte rapid și făcusem mult sport înainte și nu am predispoziție generală de îngrășare (nici în familie). Cu toate acestea, nu a fost ceea ce vedeam pe Instagram la alte fete. Burta s-a retras, apoi a stagnat vreo 2 luni. Nu aveam diastază, însă, pur și simplu, se retrage în alt ritm, unul pe care îmi amintesc mereu că e în regulă să îl accept. Încerc să fiu blândă cu perioada asta postpartum, nu e roz, dar recent am început să fac și lucruri în direcția asta. Eu cred că atâta timp cât o să alăptez, metabolismul nu revine. Și mai am în plan să alăptez exclusiv. Așa că sacrific această parte o perioadă. O parte din mine plânge, alta râde. E ciudat cum o mamă poate simți atâta fericire nemărginită, cu frustrare intensă în același timp. Și nu, nu sunt într-o situație așa rea, am 8 kg în plus, însă recunosc că mi-a fost greu să accept că e așa lung procesul, încă îmi e. Încerc să ajut corpul cum pot. Și psihicul la fel. Energie nu prea am ca să mă apuc de sport, e ciudat...M-ați întrebat de corset – nu, nu am purtat, eram curioasă în cât timp revine un corp la forma inițială în mod natural. Încă sunt curioasă când va reveni total”, a scris Carmen Grebenișan la Insta Story.

Proaspăta mămică a continuat să se filmeze în oglindă pentru a arăta cum a evoluat mai exact corpul ei după naștere și cum arată acum în perioada pe alăptare când are nevoie de o alimentație corectă pentru a produce lapte.

Citește și: Imaginea din copilărie cu Carmen Grebenișan care a atras atenția fanilor. Cum arăta la vârsta de 6 ani

„Fără o postură perfectă, fără a trage burta, așa arată corpul la 4 luni de la naștere. De mâncat? Mănânc, nu țin dietă, că altfel nu produc lapte pentru Kadri. Am încercat să tai carbohidrați, mi-a scăzut lactația tare. I-am reintrodus și mi-a crescut bine de tot, chiar reușesc să pompez și să pun și la congelator. 3 mese pe zi neapărat, fără fasting, mese bogate în grăsimi, carbohidrați sănătoși. Recunosc că puțină sală m-ar mai aranja puțin, doar să îmi găsesc timp și energie. (...) Cică alăptarea te slăbește – nu e cazul meu. După naștere am slăbit, iar apoi am început să pun iar kg în alăptare. Poate așa e geneticul, poate unele fete după naștere nu alăptează și atunci își revin mai repede”, a mai explicat influencerița în timp ce se filma în oglindă în lenjerie intimă.

Carmen Grebenișan încearcă totuși să se încurajeze, fiind mândră de faptul că trupul ei reușește să facă atâtea lucruri pentru fiul ei, Kadri, având grijă ca el să primească laptele necesar pentru a crește sănătos.

Citește și: Carmen Grebenișan trece prin momente grele la trei luni după ce a născut: „Plâng în fiecare zi”. Ce se întâmplă cu influencerița