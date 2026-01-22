Carmen Grebenișan trece prin momente grele la trei luni după ce a născut: „Plâng în fiecare zi”. Ce se întâmplă cu influencerița

Carmen Grebenișan a dezvăluit că trece prin momente grele la trei luni după ce a născut. Deși se bucură din plin de noua experiență, viața de mamă a adus schimbări uriașe pentru ea.

Carmen Grebenișan a dezvăluit că trece prin momente grele la trei luni după ce a născut | Instagram

La începutul lunii octombrie 2025, Carmen Grebenișan a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Venirea micuțului a adus multă fericire în familia influenceriței. Un lucru este cert, aceasta și-a dorit foarte mult un copil.

Deși sunt doar trei luni de când s-a născut micuțul ei, tânăra trece printr-o perioadă dificilă. De curând, Carmen Grebenișan a vorbit despre experiența pe care o trăiește printre prima oară, dar și despre motivul pentru care plânge în fiecare zi.

Prin ce moment de cumpănă trece Carmen Grebenișan la trei luni după ce a născut

Puțini sunt cei care știu faptul că influencerița se implică total în creșterea fiului ei, iar acest lucru vine la pachet cu un sacrificiu. De când a devenit mamă, tânăra nu mai are timp de activitatea din mediul online.

Mai mult, Carmen Grebenișan a evidențiat faptul că a fost la un pas să intre în depresie.

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest”, a mărturisit influencerița, potrivit spynews.ro.

Pentru că îi este foarte dificil, Carmen Grebenișan a apelat la ajutorul mamei sale. În curând, bebelușul acesteia va avea și o bonă.

„Acum a venit mama, e de o săptămână aici și ne ajută, și urmează să vină și bona, și cu siguranță se vor schimba foarte mult lucrurile. Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul, îți sacrifici total toată viața. Nu zic că nu trebuie să stai cu copilul, doar că, dacă vrei să faci în continuare lucrurile care te reprezintă, atunci ar trebui să accepți ajutorul. E esențial să ai ajutor. Nu e greu să-l crești, dar nu mai ai timp nici să mergi la toaletă, acesta e adevărul”, a mai adăugat aceasta, conform sursei citate mai sus.

În creșterea fiului ei, influencerița primește ajutor și din partea partenerului. Acesta îi este alături cât de mult poate.

„Mă ajută, dar copilul, fiind alăptat de mine, e dependent de mine mai mult. El mă ajută, că îl mai schimbă, îl mai scoate la plimbare, cam atât. În mare parte, ce poți să faci cu un copil mic, se mai joacă puțin și cam asta.

Acum mi-am dat seama că și dacă am patru ore pe zi, pentru că m-a ajutat o prietenă vreo săptămână, am reușit să-mi revin puțin psihic. Acolo e buba. Hormonii ăștia te dau peste cap și ai impresia că e mai rău totul decât e”, a mai punctat ea.