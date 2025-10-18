Imagini din casa lui Iancu Sterp și a Denisei Coțolan. Ce spune despre locuința pe un singur nivel, cu mansardă

Casa în care locuiesc tinerii îndrăgostiți are trei camere, un living, bucătărie, patru băi și o grădină generoasă, ideală pentru relaxare.

Iancu Sterp și soția lui s-au mutat din locuința Getei Sterp, mama lui, la un an după nuntă. Iată ce a spus Iancu despre noua lor casă!

Imagini din casa lui Iancu Sterp și a Denisei Coțolan

După primul an de căsnicie și perioada petrecută în casa mamei lui, Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au găsit propriul spațiu. Cei doi s-au mutat într-o locuință generoasă, care le oferă confort și intimitate.

Casa, construită acum doi ani, este pe un singur nivel, dar dispune și de mansardă. Interiorul este spațios, cu trei camere luminoase, un living primitor, o bucătărie generoasă și patru băi, oferind confort atât pentru cei doi, cât și pentru bebelușul care urmează să vină pe lume.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mutarea marchează începutul unei noi etape pentru cei doi, iar casa lor este exact așa cum și-au dorit: primitoare, caldă și confortabilă.

Iancu Sterp a vorbit deschis despre noua locuință, mărturisind că aceasta le oferă lui și soției sale, Denisa Coțolan, tot ce au nevoie, mai ales că urmează să devină părinți pentru prima dată.

„E terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumos. Nu avem candelabre, o să punem. Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (către curte – n.r.). Are trei camere și patru băi, o mansardă.

Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate”, a spus Iancu Sterp într-un videoclip postat pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imagini adorabile cu fiica și fiul lui Culiță Sterp, din vacanță. Cum a fost surprins Milan alături de surioara lui, Miray

Cum s-au cunoscut Iancu Sterp și Denisa Coțolan

Cei doi s-au cunoscut în liceu, pe vremea când Iancu era în clasa a X-a, iar Denia în clasa a IX-a. Între ei s-a legat o relație care s-a încheiat repede, din motive minore, specifice vârstei, relatează Viva.ro.

Chiar și după separare, cei doi au păstrat legătura. Din când în când își trimiteau mesaje sau mai stăteau de vorbă, iar aceste momente le aminteau că sentimentele dintre ei nu au dispărut.

Anii au trecut, amândoi au crescut și au început să înțeleagă ce își doresc cu adevărat de la viață și de la un partener. După o lungă perioadă în care au fost despărțiți, s-au reîntâlnit și au decis să-și continue povestea, exact de unde o lăsaseră.

Un nou început frumos în relația lor a venit când Iancu Sterp a cerut-o în căsătorie pe Denisa Coțolan, în fața publicului, în timpul unei gale RXF.

În toamna anului trecut, cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile, pe 20 octombrie, la Hunedoara, iar câteva zile mai târziu, pe 27 octombrie, au avut și cununia religioasă, la Hațeg.

În prezent, fratele lui Culiță Sterp și soția sa se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, iar sexul bebelușului nu a fost dezvăluit încă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Unele vești nu se pot ține doar pentru noi… Inima ne e plină, sufletul la fel. Trăim una dintre cele mai frumoase emoții din viața noastră: în curând vom deveni părinți. Nu e doar un vis, ci un dar primit de la Dumnezeu cu toată recunoștința din lume.

Ne pregătim, cu inima larg deschisă, să întâmpinăm o bucățică de cer, venită direct în familia noastră”, a scris Iancu Sterp pe Instagram.