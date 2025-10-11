Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive

Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive

Dorian Popa și partenera lui, Andreea, au făcut un pas important în relația lor. Cei doi s-au căsătorit în Maldive, la scurt timp de la cererea în căsătorie. Iată cât a costat superba ținută a tinerei de la cununia civilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 14:56 | Actualizat Sambata, 11 Octombrie 2025, 14:55
Galerie
Ceremonia a fost de-a dreptul spectaculoasă, iar Andreea a captat atenția tuturor cu frumusețea ei | Instagram

Dorian Popa este un bărbat căsătorit. Artistul și-a găsit fericirea și liniștea în brațele unei focoase brunete, după despărțirea de Babs. Deși formează un cuplu de puțin timp, cei doi au planuri mari de viitor.

La finalul lunii iunie, vloggerul și-a cerut în căsătorie iubita. Dorian Popa i-a oferit un inel spectaculos, cu o piatră uriașă, partenerei sale. La doar trei luni de la marea întrebare, artistul și iubita lui s-au căsătorit în Maldive.

Cei doi au ales o destinație de vis pentru cununia civilă. Ceremonia a avut loc pe plajă, la apus, într-un cadru spectaculos.

Citește și: Dorian Popa și-a mai cumpărat un bolid de lux. Cum arată și ce culoare inedită a ales de această dată

Articolul continuă după reclamă

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Dorian Popa nu a ezitat să le dea vestea cea mare. Acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de cea care i-a devenit soție.

Cât costă ținuta pe care partenera lui Dorian Popa, Andreea, a purtat-o în Maldive la cununia civilă

Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, având aproape doar câțiva prieteni. Nici măcar Mamișor, mama artistului, nu a fost prezentă la cununia civilă, însă a văzut întregul moment printr-un apel video.

Ceremonia a fost de-a dreptul spectaculoasă, iar Andreea a captat atenția tuturor cu frumusețea ei. Tânăra a îmbrăcat o ținută albă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat.

De altfel, puțini sunt cei care știu că piesele vestimentare alese de partenera lui Dorian Popa au costat 406 lei, conform viva.ro. Aceasta a abordat un look elegant, dar simplu. Un lucru este cert, Andreea a făcut senzație cu apariția impecabilă de pe plajă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a completa ținuta, Andreea a purtat o coroniță din flori albe care s-a potrivit perfect cu atmosfera relaxantă. În ceea ce privește machiajul, tânăra a preferat să fie cât mai naturală.

Dorian Popa și partenera lui, Andreea, se bucură din plin de vacanța din Maldive

Dorian Popa este mai fericit ca niciodată de când a cunoscut-o pe Andreea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire pe care preferă să o țină cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Tânăra este destul de rezervată când vine vorba de viața personală, iar artistul îi respectă această decizie. Deși este foarte activ pe rețelele sociale, acesta păstrează o anumită discreție față de fani.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Dorian Popa și noua lui iubită. Cu ce se ocupă Andreea. „Mamișor” a spus totul

După ce a anunțat pe toată lumea că este un bărbat căsătorit, Dorian Popa a publicat mai multe imagini alături de iubita lui din Maldive. Se pare că aceștia se bucură din plin de vacanța exotică pe care o au.

„Un final de săptămână perfect!”, a scris vloggerul în dreptul pozelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Dorian Popa și partenera lui, Andreea
+3
Mai multe fotografii

Postarea lui a strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali.

David Duchovny a confirmat căsătoria cu Monique Pendleberry, după o nuntă secretă: „Așa este”... Cum arată fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu Izabela. Cu ce se ocupă acum fosta soție a antrenorului...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
Observatornews.ro În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x