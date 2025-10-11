Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive

Dorian Popa și partenera lui, Andreea, au făcut un pas important în relația lor. Cei doi s-au căsătorit în Maldive, la scurt timp de la cererea în căsătorie. Iată cât a costat superba ținută a tinerei de la cununia civilă.

Dorian Popa este un bărbat căsătorit. Artistul și-a găsit fericirea și liniștea în brațele unei focoase brunete, după despărțirea de Babs. Deși formează un cuplu de puțin timp, cei doi au planuri mari de viitor.

La finalul lunii iunie, vloggerul și-a cerut în căsătorie iubita. Dorian Popa i-a oferit un inel spectaculos, cu o piatră uriașă, partenerei sale. La doar trei luni de la marea întrebare, artistul și iubita lui s-au căsătorit în Maldive.

Cei doi au ales o destinație de vis pentru cununia civilă. Ceremonia a avut loc pe plajă, la apus, într-un cadru spectaculos.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Dorian Popa nu a ezitat să le dea vestea cea mare. Acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de cea care i-a devenit soție.

Cât costă ținuta pe care partenera lui Dorian Popa, Andreea, a purtat-o în Maldive la cununia civilă

Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, având aproape doar câțiva prieteni. Nici măcar Mamișor, mama artistului, nu a fost prezentă la cununia civilă, însă a văzut întregul moment printr-un apel video.

Ceremonia a fost de-a dreptul spectaculoasă, iar Andreea a captat atenția tuturor cu frumusețea ei. Tânăra a îmbrăcat o ținută albă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat.

De altfel, puțini sunt cei care știu că piesele vestimentare alese de partenera lui Dorian Popa au costat 406 lei, conform viva.ro. Aceasta a abordat un look elegant, dar simplu. Un lucru este cert, Andreea a făcut senzație cu apariția impecabilă de pe plajă.

Pentru a completa ținuta, Andreea a purtat o coroniță din flori albe care s-a potrivit perfect cu atmosfera relaxantă. În ceea ce privește machiajul, tânăra a preferat să fie cât mai naturală.

Dorian Popa și partenera lui, Andreea, se bucură din plin de vacanța din Maldive

Dorian Popa este mai fericit ca niciodată de când a cunoscut-o pe Andreea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire pe care preferă să o țină cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Tânăra este destul de rezervată când vine vorba de viața personală, iar artistul îi respectă această decizie. Deși este foarte activ pe rețelele sociale, acesta păstrează o anumită discreție față de fani.

După ce a anunțat pe toată lumea că este un bărbat căsătorit, Dorian Popa a publicat mai multe imagini alături de iubita lui din Maldive. Se pare că aceștia se bucură din plin de vacanța exotică pe care o au.

„Un final de săptămână perfect!”, a scris vloggerul în dreptul pozelor.

Postarea lui a strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali.