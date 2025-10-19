Antena Căutare
Cât costă mâncarea la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se mândrește cu preparatele sale

Virgil Ianțu a decis să încerce ceva nou și a intrat în lumea gastronomiei. La inaugurarea primului restaurant, prezentatorul s-a bucurat de sprijinul mai multor vedete din televiziune.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 11:00 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 15:36
Primul local a fost deschis în iunie 2022, pe Bulevardul Pipera, în zona de nord a Capitalei

Prezentatorul TV este acum coproprietar al unui restaurant de top din București, unde eleganța și gustul autentic se întâlnesc într-o experiență culinară deosebită.

Cât costă mâncarea la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera

Virgil Ianțu, cunoscut pentru cariera sa în televiziune, a decis să se aventureze într-un domeniu complet nou – HoReCa. Prezentatorul este acum acționar la un restaurant exclusivist, care promite o experiență culinară autentică și elegantă.

Primul local a fost deschis în iunie 2022, pe Bulevardul Pipera, în zona de nord a Capitalei, iar succesul rapid a dus la extinderea brandului. Doi ani mai târziu, în 2024, conceptul a ajuns și în centrul Bucureștiului, unde a atras imediat atenția clienților.

La deschiderea primului restaurant, Virgil Ianțu a fost înconjurat de familie și de mai mulți prieteni din showbiz, printre care Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan și Ciprian Marica.

Potrivit descrierii oficiale, restaurantul este prezentat ca un „univers al gustului autentic”, unde mâncărurile sunt pregătite manual, din ingrediente naturale, punându-se accent pe produsele locale și pe reducerea risipei alimentare.

„Fiecare farfurie spune o poveste despre respectul față de ingredient și pasiunea pentru bucătăria autentică. Noul nostru meniu este mai mult decât o listă de preparate – este o experiență construită cu grijă, cu mâinile noastre. Am ales drumul artizanalului: frământăm, gătim lent, fermentăm, murăm și transformăm surplusul în gusturi memorabile.

Fiecare element este gândit să reducă risipa și să păstreze aroma, vitalitatea și povestea ingredientelor. Lucram cu mici producatori locali şi artızanı pasionațı, alegand fructe, legume, carne șı peşte de sezon”, se arată în descrierea oficială a restaurantului.

„Antreurile noastre sunt manifestul gustului curat”

Echipa vorbește despre pasiunea din spatele fiecărui preparat și despre dorința de a oferi o experiență completă, bazată pe prospețime și meșteșug.

„Transformam totul in sosuri, geluri, dulceața, muştar și ketchup făcute în casa, cu amprentă umană vizibilă și autentică. Titlurile noastre nu doar denumesc, ci invită la descoperire și creează imagini, trezesc amintiri și poftă.

Antreurile noastre sunt manifestul gustului curat, salatele sunt frunze vii cu dressinguri artizanale, supele sunt gătite încet, ca odinioară. Pastele sunt frământate manual cu sosuri pregătite în bucătărie, peștele este tratat cu respect și stocuri concentrate din resturi, iar carnea maturată spune povestea răbdării cu etape diferite de maturare.

Pizza are aluat fermentat 48 de ore și toppinguri artizanale, iar deserturile sunt reinterpretări dulci complet făcute în casă.

Acesta este meniul nostru: o invitație de a încetini și a savura gustul pur şi autentic, cu ingrediente naturale și mâna bucătarului. Fără trucuri, fără compromisuri, doar gust, muncă, timp și respect. Sciccheria nu este doar un restaurant. Este locul unde bucătăria devine poveste și fiecare alegere este făcută cu grijă pentru natură, pentru gust și pentru oameni”, se mai arată pe site.

Meniul îmbină bucătăria italiană cu influențe mediteraneene

Meniul aduce împreună bucătăria italiană modernă și aromele mediteraneene, propunând preparate rafinate precum Risotto Mare e Monti (79 RON), Burger Artizanal „Mortadella&Umami” (95 RON), Piept de Rață Maturat „Dulce&Acid” (95 RON) sau Pizza Diavola (59 RON).

Totodată, restaurantul oferă și un meniu dedicat copiilor, cu variante gourmet adaptate gusturilor lor, notează Libertatea.ro.

Supe:

  • Consome de Pui – 39 RON
  • Cipolla Umbrata – 43 RON
  • Caccucco Pescatore – 79 RON

Salate:

  • Frunze Vii – 65 RON
  • Tomata Afumată – 53 RON
  • Panzanella No Waste – 44 RON
  • Salată cu Caracatiță „Mare & Grădină” – 59 RON

Paste:

  • Rigatoni Amatriciana Nouă – 65 RON
  • Risotto Mare e Monti – 79 RON
  • Paccheri Mare Nostrum – 79 RON

Pește:

  • Creveți Argentina la Jar – 69 RON
  • Limbă de Mare – 125 RON
  • Spiedini Calamr – 71 RON

Carne:

  • Burger Artizanal „Mortadella&Umami” – 95 RON
  • Pulpă de Pui Maturată „Caesar Reinterpretat” – 79 RON
  • Piept de Rață Maturat „Dulce&Acid” – 95 RON
  • Piept de Pui „Praz&Sos A la Greque” – 74 RON

Universul Copiilor:

  • Burger Kids „Mini Gourmet” – 65 RON
  • Spaghetti Cherry „Pasta Bambini” – 55 RON
  • Consome de Pui cu Tagliolini de Casă – 39 RON
  • Sandwich cu Pui Prăjit „Crispy Brioșă” – 44 RON

Garnituri:

  • Piure de Cartofi – 24 RON
  • Cartofi Prăjiți cu Condimentul Casei – 25 RON
  • Salată Română – 25 RON
  • Broccolini cu Usturoi Confiat și Lămâie – 45 RON
  • Cartofi Copți cu Parmezan, Trufe și Ceapă Verde – 27 RON
  • Conopidă la Jar cu Salvie și Provolone – 27 RON

Pizza:

  • Focaccia cu oregano – 20 RON
  • Focaccia cu usturoi – 22 RON
  • Pizza Margherita – 49 RON
  • Pizza Diavola – 59 RON
  • Pizza Vegetariană – 55 RON
  • Pizza Ton – 59 RON.
