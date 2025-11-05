Antena Căutare
Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei. Mesajul dureros postat pe internet: „A însemnat enorm...”

Gheorghe Hagi, mesaj copleșitor după moartea legendarului antrenor al Stelei. Dispariția lui Emeric Ienei a îndurerat o țară întreagă.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 13:37 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 14:43
Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei | AGERPRES / Hepta

Gică Hagi a lansat în mediul online o primă reacție după ce Emeric Ienei s-a stins din viață, lăsând în urmă multe lacrimi și regrete atât în rândul familiei sale, cât și în rândul celor care l-au admirat pentru toate reușitele pe care le-a obținut în timpul carierei sale impresionante.

„Regele” a postat pe Facebook un mesaj dureros la aproximativ două ore de la decesul celui mai titrat antrenor din istoria României, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Citește și: Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile

Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei

Gheorghe Hagi și-a dorit să îi mulțumească public legendarului antrenor al Stelei pentru tot ajutorul pe care l-a primit de la el de-a lungul timpului, iar mesajul său a stârnit ulterior zeci de reacții la postarea sa de pe Facebook.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!” a scris acesta pe Facebook postând și o fotografie cu fostul mare antrenor.

Citește și: Declarațiile dureroare ale soției lui Helmut Duckadam la aproape 1 an de la moartea fotbalistului. Gestul primarului din Semlac

Aproape 7000 de internauți au reacționat la postare și au transmis sincere condoleanțe către fostul mare antrenor al Stelei.

„Dumnezeu să-l ierte și odihnă veșnică, un om minunat pe care nu l-am auzit niciodată să vorbească urât, să jigneasca pe cineva, un om extrem de bine educat și smerit, păcat că astfel de oameni nu sunt apreciați mai mult pe timpul vieții. Stimă și sincere condoleanțe familiei!”,

„Lordul fotbalului românesc! Un exemplu de bun simț și eleganță! Îmi aduc aminte cu placere de meciul cu Ungaria de la Budapesta când a refuzat să răspundă un limba sa maternă ,maghiara, pentru reporterii locali spunând ca din respect pentru România va oferi răspunsuri doar în limba română! Nu mai vorbim de performanțele cu Steaua sau cu echipa națională... . Alături de un alt etnic maghiar din România, Ștefan Kovacs sau Covaci depinde de preferințe, au întrat în galeria selectă a marilor antrenori ai lumii! Respect și Dumnezeu să-l ierte ! Un adevărat român care a respectat și iubit aceasta țară!” sunt doar câteva dintre comentariile susținătorilor lui Emeric Ienei.

Citește și: Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Și alte nume importante din lumea fotbalului românesc au reacționat public cu privire la moartea fostului mare antrenor, Gică Popescu numărându-se printre aceștia.

Fostul jucător de la Steaua și Barcelona, care a debutat la naționala României în septembrie 1988 în cadrul unui amical cu Albania chiar sub comanda lui Emeric Ienei, și-a exprimat regretele prin intermediul rețelelor sociale, fiind vizibil copleșit de durere.

„Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!” a scris acesta.

Gică Hagi și Emeric Ienei
Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile...


Comentarii




Citește și
