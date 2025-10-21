Cât de mult au crescut băieții Shakirei. Au fost surprinși pe plajă. În ce relații au rămas cu Gerard Piqué

Antena Căutare
Shakira a fost surprinsă la plajă împreună cu cei doi băieți, Milan și Sasha. Iată cât de mult au crescut.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 15:33
Shakira și fostul ei iubit, Gerard Piqué, au doi copii, Milan, în vârstă de 12 ani, și Sasha, în vârstă de 10 ani. Superstarul latino este mamă cu normă întreagă, în ciuda carierei impresionante. După despărțirea dureroasă de fotbalistul spaniol, Shakira s-a mutat în Miami alături de băieți, lăsând Barcelona și amintirile de acolo în urmă.

Cât de mult au crescut cei doi băieți ai Shakirei

În iunie 2022, Shakira anunțat despărțirea de Gerard Piqué, iar în aprilie 2023, artista și cei doi copii se mutau la Miami. Shakira și Gerard Piqué au format un cuplu timp de 11 ani.

„M-am mutat în Barcelona pentru a le oferi copiilor stabilitate, același lucru căutăm și acum într-un alt colț de lume, alături de familie, prieteni și valurile mării. Astăzi începem un nou capitol în căutarea fericirii”, scria ea la momentul respectiv pe rețelele de socializare.

În ciuda popularității sale, Shakira și-a dorit întotdeauna pentru copiii ei o viață cât se poate de normală, o copilărie liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Atât Milan, cât și Sasha au mai fost văzuți în public la meciurile tatălui lor, când Shakira și Gerard Piqué mai formau încă un cuplu.

„Nu neg că le va fi greu să evadeze din realitatea aceasta în care eu sunt o persoană publică, la fel ca tatăl lor. Dar încercăm să le oferim un mediu cât se poate de normal în care să crească și să trăiască precum niște persoane obișnuite”, spunea ea în 2021, conform unei surse.

Shakira are o relație apropiată cu băieții ei, care reprezintă prioritatea ei numărul 1. În perioada care a precedat separarea de tatăl copiilor situația nu a fost una ușoară, însă artista a făcut tot posibilul pentru a-și proteja copiii: „Încerc să îi menajez și să îi protejez, asta e misiunea mea în viață.”

Cei doi îi calcă pe urme mamei, având afinități pentru muzică. Milan a compus mai multe cântece, iar Sasha este un împătimit al pianului: „Anul acesta, Milan a scris cântece care mi-au emoționat până la lacrimi, iar Sasha a petrecut multe ore la pian, găsindu-și propria voce. Este minunat să văd cum vă cresc aripi și cum vă urmați propriile visuri. Nu este nimic pe lume care să-mi aducă o mai mare împlinire decât să fiu mama voastră”, scris artista pe rețelele de socializare.

Pe lângă muzică, băieții sunt fani ai tenisului și ai fotbalului și au fost surprinși la plajă jucându-se cu mingea. Aceștia au petrecut ziua împreună cu mama lor, care a încercat să se camufleze, purtând un tricou larg și șapcă. Cu toate acestea, paparazzi i-au surprins în drum spre plajă, dar și în timp ce se relaxau pe nisip.

În noiembrie 2022, Shakira și Gerard Piqué au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește custodia copiilor. Artista își dorște să fie o prezență constantă în viața băieților, care locuiesc cu ea. Aceasta îi duce la școală, ia masa cu ei și le aranjează întâlnirile de joacă. Într-un interviu de după despărțire a vorbit de greutățile prin care trec mamele singure care trebuie să asigure atât siguranța financiară a copiilor, cât și cea emoțională.

Prezența în viața copiilor este o prioritate pentru artistă. Gerard Piqué a declarat în repetate rânduri că siguranța și starea de bine a copiilor este cel mai important lucru, iar ca părinte își dorește asta pentru Milan și Sasha.

Deși încă locuiește în Spania, fotbalistul a decis ca pe perioada în care Shakira a fost plecată în turneu, la începutul anului, să se mute în Miami pentru a fi aproape de băieți. Conform unei surse, cei trei au fost văzuți la un meci între Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs.

În ciuda dezamăgirii suferite în drasgoste, Shakira visează la o poveste de iubire precum cea a părinților săi, care își sunt alături de mai bine de 50 de ani.

