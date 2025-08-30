Antena Căutare
Imagini incendiare cu Shakira, la plajă! Cântăreața și-a etalat corpul tonifiat într-un bikini roz. Cum arată la 48 de ani

Shakira și-a etalat silueta spectaculoasă în costum de baie, în timpul unei vacanțe relaxante la Cabo, Mexic, miercuri.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 19:45
Vedeta va reveni pe scenă pe 23 august, cu un concert la Monterrey | Getty Images

Cântăreața columbiană, în vârstă de 48 de ani, și-a lăsat la vedere abdomenul tonifiat într-un bikini roz metalizat, accesorizat cu franjuri din mărgele.

Imagini incendiare cu Shakira! Cum arată în costum de baie

Interpreta hitului „Hips Don’t Lie” – care a confirmat recent că turneul ei record va ajunge și în Marea Britanie – s-a întins pe nisip și, la un moment dat, părea că meditează.

Ea a stat așezată cu picioarele încrucișate pe nisip, cu ochii închiși și mâinile sprijinite pe genunchi.

Într-un alt moment al zilei, superba artistă a intrat în valurile oceanului, strângându-și părul creț, blond caramel, într-un coc. Ulterior, ea și-a adunat lucrurile într-o geantă mare de piele roșie și a îmbrăcat o fustă roz asortată.

Cântăreața se bucură de o scurtă pauză de la turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”, care doboară recorduri. Vedeta, mama a doi copii, va reveni pe scenă pe 23 august, cu un concert la Monterrey, în Nuevo León.

„Las Mujeres Ya No Lloran”, care a depășit turneele lui Beyoncé și Lady Gaga atât ca încasări, cât și ca număr de bilete vândute, este, până acum, cel mai mare turneu feminin al anului 2025.

Citește și: Gerard Piqué a negat zvonurile despărțirii de Clara Chía. Ce imagini sugestive a postat fostul fotbalist cu iubita sa

Artista va urca pe scenă în Marea Britanie

În iunie, Shakira a confirmat, după luni de zvonuri, că va aduce spectacolul și în Marea Britanie. Blondina a dezvăluit recent că însăși Queen B a fost sursa de inspirație pentru seria ei de show-uri pe stadioane.

Vorbind pentru The Sun, Shakira a confirmat datele din UK, iar apoi le-a spus fanilor din Miami: „Să văd acest loc arhiplin este un vis pentru mine. Este ireal”.

„Ultima dată când am venit la Hard Rock Stadium am văzut concertul lui Beyoncé și mi-am spus: «Cât de minunat ar fi dacă într-o zi aș putea cânta și eu pe acest stadion?».

Și cât de incredibil este că, în seara asta, sunt aici și susțin două concerte pe stadion. Am cel mai bun public din lume. Voi îmi transformați toate visele în realitate”.

Inițial programată pentru un turneu în arene, seria de concerte a fost mutată pe stadioane pentru a răspunde cererii uriașe.

Shakira a oferit un show de proporții, cu 14 ținute spectaculoase, decoruri impresionante și invitați speciali.

Show-ul începe cu un film în care o versiune AI a cântăreței, fără un braț, se ridică dintr-o movilă de nisip și se recompune – simbol al anilor dificili din viața ei personală.

În noiembrie 2023, artista și-a încheiat procesul legat de o datorie fiscală și, în același an, a trecut printr-o despărțire intens mediatizată de fostul fotbalist Gerard Piqué, după 11 ani de relație și acuzații de infidelitate.

Deschizând spectacolul cu piesa „La Fuerte”, ea le-a spus fanilor: „Mulți dintre voi știți că ultimii ani nu au fost cei mai ușori pentru mine, nu-i așa?”.

„Dar cine nu are câte o cădere din când în când? Ceea ce am învățat este că o cădere nu înseamnă sfârșitul, ci începutul unei călătorii și mai frumoase”.

Chiar și așa, Shakira își păstrează energia pe tot parcursul celor două ore de show și spune că s-a antrenat intens pentru această serie de concerte, continuând să facă sport în mod regulat.

Shakira pe scenă, îmbrăcată într-o ținută vișine strălucitoare
Shakira pe scenă, îmbrăcată cu un maiou alb strălucitor cu aurii și pantaloni asortați
Shakira îmbrăcată într-o rochie roz elegantă
Shakira îmbrăcată într-o ținută sexy, aurie

Artista călătorește și cu doi fizioterapeuți, iar în culise are parte de un catering plin de opțiuni sănătoase, precum pește roșu la grătar, pui peruvian și friptură de conopidă, relatează Daily Mail.

