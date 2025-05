Cătălin Crișan este din nou singur! Artistul a declarat că s-a despărțit de iubita lui. Care a fost motivul

Cătălin Crișan a anunțat că este din nou un bărbat singur. Celebrul artist a dezvăluit că el și iubita lui s-au despărțit.

Cătălin Crișan, celebrul artist, a declarat că este din nou un bărbat liber. Deși abia ce s-au despărțit, artistul s-a simțit confortabil să vorbească deschis despre despărțirea recentă de iubita lui.

Cătălin Crișan și iubita lui, Camelia, s-au despărțit

Cătălin și Camelia au fost împreună o perioadă destul de mare de timp, iar ea i-a fost alături în cele mai grele momente, atunci când artistul s-a operat. Cu toate acestea, se pare că iubirea lor nu a fost de ajuns și relația s-a rupt.

Se pare că nici a treia oară nu a fost cu noroc pentru celebrul artist. Cătălin Crișan a fost căsătorit timp de 14 ani cu Lucia Bubulac și au divorțat în 2009, având acum împreună 2 copii, pe Raris, în vârstă de 21 ani, și pe Daria, în vârstă de 24 ani.

În 2011, cântărețul și-a luat inima în dinți și a îndrăznit să creadă din nou în iubire. El s-a căsătorit cu Ioana Alina Cupșa, dar la doar 2 ani distanță, în 2013, au divorțat. Atunci când a întâlnit-o pe Camelia, artistul a crezut că ea va fi cea pe care o va avea alături pentru tot restul vieții. Se pare, însă, că soarta a avut alte planuri.

La sfârșitul anului 2023 Cătălin Crișan a fost operat de hernie de disc. Operația era extrem de necesară pentru că celebrul cântăreț abia mai putea să meargă din cauza durerilor acute.

Chiar dacă el a încercat să amâne această operație, folosind tot felul de alte tratamente, medicii i-au spus că a venit la spital în ultima secundă.

După operație, artistul a avut nevoie de o perioadă de recuperare și aceasta nu a fost deloc ușoară, nici pentru el, dar nici pentru iubita lui care i-a fost cel mai mare sprijin.

Anul trecut, artistul declara: “Se împlinesc aproape șapte luni de când am fost operat de acea dublă hernie, a fost interesant. Mă simt mai bine, doar că nu respect ce spune doctorul. Mi-a spus să slăbesc, m-am îngrășat, mi-a spus să înot, nu am ajuns. Mi-a spus să fac kinetoterapie, am fost o dată, nu m-am mai dus. Trebuie să mă apuc de treabă.

Eu și partenera mea ne înțelegem foarte bine și să sperăm că așa va fi până la sfârșit. Noi suntem tot timpul împreună, dar într-adevăr a fost 100% lângă mine. În acele două săptămâni a fost groaznic și pentru ea, și pentru mine. Acum este lângă mine nu pentru că mă doare ceva, ci pentru că ne înțelegem foarte bine. Avem nevoie unul de altul, iar atunci când suntem despărțiți câteva ore zici că suntem despărțiți ani de zile. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne țină!”

Chiar dacă au trăit o frumoasă poveste de dragoste și și-au fost alături la bine și la greu, cei doi au ales să meargă acum pe drumuri separate.

"M-am despărțit de prietena mea și așadar...Sunt singur..! Viața merge mai departe... Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc!", a fost mesajul transmis de Cătălin Crișan.

Fanii au reacționat imediat, mulți dintre ei i-au transmis mesaje de încurajare, în timp ce alții erau curioși ce s-a întâmplat.

Artistul în vârstă de 57 ani pare că e în continuare plin de speranță și nu ar spune nu unei noi iubiri.

