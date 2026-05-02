Home Showbiz Vedete Cum arată acum clovnul din filmul IT. Puțini ar recunoaște actorul de 80 de ani care i-a înfricoșat în copilărie

Cum arată acum clovnul din filmul IT. Puțini ar recunoaște actorul de 80 de ani care i-a înfricoșat în copilărie

Puțini știu cum arată clovnul din filmul IT acum, când celebrul actor Tim Curry a împlinit 80 de ani și a trecut prin mai multe probleme de sănătate.

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 14:46
Tim Curry a interpretat clovnul înfricoșător din IT | Profimedia Images

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani, actorul Tim Curry a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a suferit un accident vascular cerebral în anul 2012.

Celebrul actor și-a serbat ziua de naștere în Hollywood, când a fost surprins și pe stradă de către paparazzi, scrie Entertainment Now.

Printre numeroasele sale roluri cunoscute se numără și cel al lui Pennywise, clovnul înfricoșător din filmul original IT.

Dar puțini ar recunoaște actorul acum, fără machiajul care i-a acoperit întreaga față.

Cum arată acum clovnul din filmul IT

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani, Tim Curry a vorbit deschis despre problemele de sănătate și accidentul vascular cerebral care aproape l-a ucis.

Curry a devenit cunoscut cu rolul din The Rocky Horror Picture Show și a apărut în mai multe filme apreciate de public, precum IT, Home Alone 2 ș Clue. În 2012, însă, a suferit un AVC care i-a schimbat semnificativ viața.

Recent, Curry a publicat noua sa autobiografie, numită Vagabond, în care discută schimbările din ultimul deceniu.

Actorul a dezvăluit și cum reacția rapidă a maseurului său i-a salvat viața atunci când a suferit AVC-ul care i-a paralizat partea stângă a corpului și care i-a afectat și vorbirea.

„Cred că tatăl meu a avut un accident vascular la 45 de ani și a murit mai târziu de pneumonie,” a dezvăluit Curry. „Și îmi tot aminteam cum povestea mama că mergea să-l vadă la spital. Putea doar să clipească pentru da și nu. Mă îngrozea asta. Nu voiam să mi se întâmple mie. A fost foarte ciudat să nu pot vorbi, iar să-mi regăsesc vocea a fost dificil.”

Citește și: Cum arată astăzi și cu ce se ocupă Alex D. Linz, actorul din Singur Acasă 3

Pentru Curry, fizioterapia a ajutat, pentru că vedea progrese, însă logopedia nu a fost eficientă pentru a-l ajuta cu problemele de vorbire. De-a lungul carierei, vocea sa reprezenta una dintre caracteristicile cele mai apreciate de public. Din fericire, aceasta și-a revenit de-a lungul anilor.

„Pur și simplu s-a strecurat înapoi,” a declarat Curry. „Instrumentul meu principal.”

„Nu m-am stins treptat. Nici măcar nu m-am simțit rău sau ca și cum ceva ar fi fost în neregulă,” a scris actorul în carte. „De fapt, nu aveam nicio idee că ceva nu era în regulă.”

Potrivit actorului, a crezut inițial că maseurul său „exagerează” când a sunat la ambulanță după ce a observat că ceva nu era în regulă.

„Probabil îi datorez viața faptului că m-a ignorat, și-a urmat instinctul și a chemat ambulanța,” susține Curry.

Tim Curry a suferit un AVC în 2012

Ulterior, Curry a aflat că suferise un AVC grav care a provocat cheaguri de sânge în creier.

„Din punct de vedere biologic, astfel de cheaguri blochează serios funcționarea. Nu mai există flux sanguin suficient, așa că creierul nu primește oxigenul de care are nevoie,” a explicat actorul.

Medicii au efectuat o craniectomie pentru a reduce presiunea asupra creierului, iar abia după intervenție Curry și-a dat seama cât de aproape fusese de moarte. Deși a supraviețuit, AVC-ul l-a lăsat parțial paralizat și dependent de un scaun cu rotile.

Citește și: Imagini rare cu Macaulay Culkin și copiii săi. Cum arată Dakota și Carson

Deși mobilitatea sa rămâne limitată, Curry a spus că e recunoscător pentru ceea ce a reușit să recupereze, în special vorbirea.

„După câteva săptămâni cu vorbire limitată, care au fost un iad pentru mine, mi-am recăpătat complet vocea,” a scris Curry.

Actorul, care a interpretat inițial rolul Dr. Frank-N-Furter în The Rocky Horror Picture Show, a continuat să lucreze ulterior în roluri de voce, inclusiv în Star Wars: The Clone Wars, jocuri video SpongeBob SquarePants și filmele Barbie. A revenit chiar la Rocky Horror în 2016 pentru a da voce Criminologului într-un remake televizat.

La o proiecție aniversară de 50 de ani a filmului The Rocky Horror Picture Show, organizată la Academy Museum din Los Angeles, Curry a vorbit despre recuperarea sa continuă.

„Încă nu pot merge, motiv pentru care sunt în acest scaun cam ridicol, iar asta mă limitează mult,” a declarat atunci actorul, care a mai avut câteva roluri vorbite în ultimii ani. „Așa că nu voi cânta și nu voi dansa prea curând. Încă am probleme serioase cu piciorul stâng.”

O nouă apariție controversată pentru Bianca Censori. Soția lui Kanye West e rar surprinsă așa în public... Cât de înalt e Prințul William, de fapt. Viitorul rege a glumit despre statura sa...
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Antena 3 Racheta lui Elon Musk a scăpat de sub control și va lovi Luna la o viteză colosală. Ce va urma Racheta lui Elon Musk a scăpat de sub control și va lovi Luna la o viteză colosală. Ce va urma
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Citește și
Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit
Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Pamela din Dallas impresionează și la 76 de ani. Cum arată acum celebra actriță, la 40 de ani după ce a părăsit serialul
Pamela din Dallas impresionează și la 76 de ani. Cum arată acum celebra actriță, la 40 de ani după ce a...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
