Cum arată acum clovnul din filmul IT. Puțini ar recunoaște actorul de 80 de ani care i-a înfricoșat în copilărie

Puțini știu cum arată clovnul din filmul IT acum, când celebrul actor Tim Curry a împlinit 80 de ani și a trecut prin mai multe probleme de sănătate.

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani, actorul Tim Curry a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a suferit un accident vascular cerebral în anul 2012.

Celebrul actor și-a serbat ziua de naștere în Hollywood, când a fost surprins și pe stradă de către paparazzi, scrie Entertainment Now.

Printre numeroasele sale roluri cunoscute se numără și cel al lui Pennywise, clovnul înfricoșător din filmul original IT.

Dar puțini ar recunoaște actorul acum, fără machiajul care i-a acoperit întreaga față.

Cum arată acum clovnul din filmul IT

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani, Tim Curry a vorbit deschis despre problemele de sănătate și accidentul vascular cerebral care aproape l-a ucis.

Curry a devenit cunoscut cu rolul din The Rocky Horror Picture Show și a apărut în mai multe filme apreciate de public, precum IT, Home Alone 2 ș Clue. În 2012, însă, a suferit un AVC care i-a schimbat semnificativ viața.

Recent, Curry a publicat noua sa autobiografie, numită Vagabond, în care discută schimbările din ultimul deceniu.

Actorul a dezvăluit și cum reacția rapidă a maseurului său i-a salvat viața atunci când a suferit AVC-ul care i-a paralizat partea stângă a corpului și care i-a afectat și vorbirea.

„Cred că tatăl meu a avut un accident vascular la 45 de ani și a murit mai târziu de pneumonie,” a dezvăluit Curry. „Și îmi tot aminteam cum povestea mama că mergea să-l vadă la spital. Putea doar să clipească pentru da și nu. Mă îngrozea asta. Nu voiam să mi se întâmple mie. A fost foarte ciudat să nu pot vorbi, iar să-mi regăsesc vocea a fost dificil.”

Pentru Curry, fizioterapia a ajutat, pentru că vedea progrese, însă logopedia nu a fost eficientă pentru a-l ajuta cu problemele de vorbire. De-a lungul carierei, vocea sa reprezenta una dintre caracteristicile cele mai apreciate de public. Din fericire, aceasta și-a revenit de-a lungul anilor.

„Pur și simplu s-a strecurat înapoi,” a declarat Curry. „Instrumentul meu principal.”

„Nu m-am stins treptat. Nici măcar nu m-am simțit rău sau ca și cum ceva ar fi fost în neregulă,” a scris actorul în carte. „De fapt, nu aveam nicio idee că ceva nu era în regulă.”

Potrivit actorului, a crezut inițial că maseurul său „exagerează” când a sunat la ambulanță după ce a observat că ceva nu era în regulă.

„Probabil îi datorez viața faptului că m-a ignorat, și-a urmat instinctul și a chemat ambulanța,” susține Curry.

Tim Curry a suferit un AVC în 2012

Ulterior, Curry a aflat că suferise un AVC grav care a provocat cheaguri de sânge în creier.

„Din punct de vedere biologic, astfel de cheaguri blochează serios funcționarea. Nu mai există flux sanguin suficient, așa că creierul nu primește oxigenul de care are nevoie,” a explicat actorul.

Medicii au efectuat o craniectomie pentru a reduce presiunea asupra creierului, iar abia după intervenție Curry și-a dat seama cât de aproape fusese de moarte. Deși a supraviețuit, AVC-ul l-a lăsat parțial paralizat și dependent de un scaun cu rotile.

Deși mobilitatea sa rămâne limitată, Curry a spus că e recunoscător pentru ceea ce a reușit să recupereze, în special vorbirea.

„După câteva săptămâni cu vorbire limitată, care au fost un iad pentru mine, mi-am recăpătat complet vocea,” a scris Curry.

Actorul, care a interpretat inițial rolul Dr. Frank-N-Furter în The Rocky Horror Picture Show, a continuat să lucreze ulterior în roluri de voce, inclusiv în Star Wars: The Clone Wars, jocuri video SpongeBob SquarePants și filmele Barbie. A revenit chiar la Rocky Horror în 2016 pentru a da voce Criminologului într-un remake televizat.

La o proiecție aniversară de 50 de ani a filmului The Rocky Horror Picture Show, organizată la Academy Museum din Los Angeles, Curry a vorbit despre recuperarea sa continuă.

„Încă nu pot merge, motiv pentru care sunt în acest scaun cam ridicol, iar asta mă limitează mult,” a declarat atunci actorul, care a mai avut câteva roluri vorbite în ultimii ani. „Așa că nu voi cânta și nu voi dansa prea curând. Încă am probleme serioase cu piciorul stâng.”