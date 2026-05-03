Cum arată și ce face actorul din Hercule la 67 de ani. Actorul susține că a fost pus pe „lista neagră” de la Hollywood

Te-ai întrebat cum arată și ce face actorul din Hercule la 67 de ani? Cariera lui Kevin Sorbo s-a schimbat semnificativ de-a lungul anilor.

Kevin Sorbo a devenit cunoscut la nivel mondial prin intermediul serialului Hercules: The Legendary Journeys, care a avut milioane de fani.

Dar actorul susține că a fost victima schimbării tendințelor la nivel social și că a fost pus pe „lista neagră” de la Hollywood, scrie Daily Mail.

Sorbo dă vina pentru lipsa succesului în carieră pe credința sa creștină, in ciuda faptului că există numeroși autori de succes credincioși la Hollywood, care nu par să aibă astfel de probleme.

În schimb, Sorbo are și opinii conservatoare, pe care nu s-a sfiit să le susțină în ultimii ani, și e un susținător înfocat al lui Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată și ce face actorul din Hercule la 67 de ani

În 2023, Sorbo a susținut că el și agentul său s-au despărțit după ce starul din Andromeda ar fi fost „pus pe lista neagră”.

„Pentru mine a fost trist. Managerul și agentul meu, după atâția ani, mi-au spus că nu mai pot să-mi găsească roluri, să mai lucreze cu mine, din cauza faptului că sunt creștin și conservator,” a declarat actorul.

„În prezent există o divizare uriașă în țara noastră, iar aceasta e alimentată de mass-media mainstream, de filme și de televiziune”, a continuat acesta. „Eu nu am genul acesta de furie și ură față de oameni. Am doar un punct de vedere diferit.”

Dar actorul a făcut de-a lungul anilor mai multe declarații controversate, ce ar fi putut contribui la cariera sa actuală.

În 2014, el a apărat filmul lui Mel Gibson din 2004, The Passion of the Christ, împotriva acuzațiilor de antisemitism. Într-o emisiune religioasă, Sorbo ar fi spus: „Știre de ultimă oră: voi l-ați omorât pe Iisus!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior și-a cerut scuze pentru formulare, dar nu și-a retras poziția: „L-au urât toți evreii de atunci pe Iisus? Bineînțeles că nu. Oamenii au strigat să fie eliberat infractorul. Asta scrie în carte. Astea sunt faptele.”

În același an, a făcut comentarii jignitoare despre protestatarii din Ferguson, Missouri, după moartea tânărului de 18 ani Michael Brown.

Citește și: Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit”

Într-o postare pe Facebook, ulterior ștearsă, Sorbo a scris: „Revoltele din Ferguson au foarte puțin de-a face cu împușcarea tânărului. Sunt o scuză pentru a fi pierzătorii care sunt cu adevărat. E rezultatul frustrării acumulate de ani întregi în care nu au încercat, ci au dat vina pe alții, pe sistem, pentru eșecurile lor.”

„Este mereu vina altcuiva atunci când renunți,” a continuat actorul. „Sper ca asta să fie un semnal de alarmă pentru afro-americani (eu am crezut mereu că suntem doar americani. Dar, mă rog.) că președintele pe care l-au votat nu le-a îmbunătățit situația, ci a înrăutățit-o.”

În ianuarie 2021, a fost criticat de actrița Lucy Lawless, cunoscută din Xena: Warrior Princess, după ce a susținut că participanții la revoltele de la Capitoliu ar fi fost, de fapt, activiști Antifa deghizați.

Kevin Sorbo a apărut în mai multe filme religioase în ultimii ani

În ultimul deceniu, Kevin a jucat în mai multe filme pentru familie și producții cu tematică religioasă, inclusiv Left Behind: Rise of the Antichrist.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Actorul și producătorul și-a fondat propriul studio, Sorbo Studios, împreună cu soția sa de aproximativ 25 de ani, Sam, în vârstă de 58 de ani. Cei doi au trei copii, Braedon (24 de ani), influencer pe rețelele sociale, Shane (22 ani) și Octavia (20 ani).

Citește și: Lucy Lawless, revenire neașteptată într-un rol spectaculos! Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa Războinică”

Cel mai recent film al cuplului, Miracle in East Texas, spune povestea reală a 2 escroci care încearcă să convingă văduve să investească în câmpuri petroliere inutile, în timpul Marii Crize Economice.

Sorbo a fost inspirat de modelul Angel Studios și succesul Sound of Freedom, cu Jim Caviezel,.

Filmul a fost prezentat în festivaluri încă din 2019 și a câștigat mai multe premii, inclusiv pentru Cel mai bun film de familie la International Christian Film Festival și pentru Cea mai bună comedie romantică la Houston Film Festival.