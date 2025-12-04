Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini

Elena și Ianis Hagi au plecat în prima vacanță alături de fiul lor, Giorgios Hagi.

Tinerii părinți au postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii din vacanța alături de fiul lor, iar în câteva dintre fotografii ei apar zâmbind, lângă căruciorul lui Giorgios, care acum e în vârstă de 3 luni. Elena, Ianis și Giorgios au ales să plece în Turcia pentru o vreme, acolo unde vor petrece perioada următoare înainte de

Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi

Fanii celebrului fotbalist au reacționat imediat când au văzut imaginile cu căruciorul scump pe care părinții l-au ales pentru Giorgios.

Atunci când vine vorba de fiul lor, Elena și Ianis Hagi nu se uită la bani și îi cumpără micuțului Giorgios cele mai scumpe și calitative lucruri. Bebelușul lor de doar trei luni are un cărucior de la brandul Dior. Prețul exorbitant ar putea fi comparat cu prețul unei mașini second hand.

Căruciorul Dior costă aproximativ 5.500 euro, echivalentul unei mașini second hand. Micuțul se bucură de cele mai luxoase accesorii, iar tinerii săi părinți îl răsfață cu tot ce e mai bun. Giorgios Hagi a împlinit 3 luni în noiembrie, iar internauții nu au ratat ocazia de a-i transmite urări de felicitare micuțului fotbalistului.

Elena Hagi a postat primele imagini cu fiul său de la botezul acestuia. Ianis Hagi și-a dorit ca evenimentul să aibă loc în secret, dorind să se bucure de ziua specială a fiului lor alături de familie și câțiva prieteni apropiați, ținându-l pe micuț departe de lumina reflectoarelor.

Fotbalistul și soția sa au ales un nume cu adevărat special pentru fiul lor. Giorgios, în limba greacă vine de la termenul geōrgós, care se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”. În limba română, echivalentul este Gheorghe, semn că părinții lui și-au dorit ca micuțul să ducă mai departe și numele celebrului său bunic, Gheorghe Hagi.

Ianis și Elena Hagi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură acum de cea mai emoționantă perioadă din viața lor, după ce au devenit părinți, fiind complet dedicați creșterii lui Giorgios. Atunci când Ianis este plecat în cantonament, Elena se ocupă exclusiv de creșterea micuțului lor și are mereu grijă să îi trimită soțului ei imagini cu fiul lor pe perioada cât lipsește de acasă.

Ianis se simte un bărbat norocos și a declarat că Elena e femeia lângă care știa că va fi cel mai fericit.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi, conform GSP.

Cu o familie frumoasă alături și o carieră de succes, fotbalistul se poate considera un bărbat cu adevărat norocos.

