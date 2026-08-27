Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale. Ce a spus despre tragedia care a îndoliat familia

Părinții Victoriei-Maria, fiica lui Cazimir Ionescu, au transmis mesaje sfâșietoare după moartea tinerei de 22 de ani. „A plecat să joace mai departe...”

O adevărată tragedie a lovit familia fostului politician Cazimir Ionescu. Fiica acestuia, Victoria-Maria, a fost găsită fără viață la doar 22 de ani. Tânăra, care avea înclinații artistice și își construia primii pași în lumea teatrului, a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroase întrebări.

Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale

Tragedia a avut loc în comuna Mușătești, județul Argeș. Victoria-Maria se afla acolo de câteva zile, la ferma unor prieteni. Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, autoritățile au fost sesizate, iar anchetatorii au deschis o investigație pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

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Din primele informații, tânăra s-ar fi confruntat cu depresia și urma un tratament. Victoria-Maria își dedicase însă o mare parte din timp pasiunii sale pentru actorie și era studentă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

La doar 22 de ani, tânăra avea deja planuri importante pentru viitor și își construia un drum în lumea artistică. Printre proiectele sale se număra și un rol în care urma să o interpreteze pe Natașa Rostova, unul dintre personajele centrale din „Război și pace”.

Din păcate, toate aceste planuri s-au oprit mult prea devreme.

Ce a declarat Cazimir Ionescu după tragedia care i-a lovit familia

Moartea Victoriei-Maria a provocat o durere uriașă în familia fostului politician. Trupul neînsuflețit al tinerei ar fi fost găsit într-una dintre camerele fermei unde aceasta se afla de câteva zile.

Cazimir Ionescu a confirmat că fiica sa traversa o perioadă delicată din punct de vedere emoțional și a cerut discreție din partea celor care doresc să afle mai multe despre tragedie.

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„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile”, a declarat acesta, potrivit Cancan.

Și mama Victoriei-Maria a transmis un mesaj emoționant după pierderea fiicei sale. Cuvintele acesteia descriu durerea unei familii care încearcă să accepte dispariția fulgerătoare a tinerei.

„Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată. A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată. Pentru noi, Victoria va rămâne mereu lumina sufletelor noastre... și copilul la care visează și și-l dorește orice părinte.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Victoriei sunt așteptați joi, 27 august, începând cu ora 14:00, la Capela Cimitirului Bellu. Vă mulțumim că ne sunteți alături prin rugăciune și prin prezența voastră. Drum lin către lumină, iubita noastră Victoria”, ar fi transmis mama tinerei.

Pierderea Victoriei-Maria lasă în urmă o familie devastată și o mulțime de oameni care au cunoscut-o și au apreciat-o. Tânăra avea doar 22 de ani și își dorea să își construiască o carieră în actorie, însă destinul i-a fost curmat înainte să își poată împlini visurile.