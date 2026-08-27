Bărbatul a povestit cu lux de amănunte pe rețelele de socializare, iar imaginile au devenit virale.

Descoperirea sinistră făcută de un cuplu în spatele dulapului din bucătărie. După nouă ani și-au făcut curaj să vadă ce e acolo | Captură Instagram

Un detaliu din propria casă i-a urmărit timp de nouă ani pe fotograful Tom Gold și pe partenera sa. În spatele unui dulap aflat în bucătărie exista ceea ce părea a fi ușă, însă a fost zidită și tencuită. După aproape un deceniu, cuplul a decis să spargă zidul, iar descoperirea a atras imediat atenția, potrivit Spynews.

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Ce au descoperit cei doi în spatele dulapului din propria casă

Proprietarii aveau habar de existența acestei foste căi de acces, dar nu știau unde duce. Curiozitatea a fost, însă, suficientă pentru a-i determina să o deschidă și să vadă ce se ascunde în spatele zidului.

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„În dulapul din spatele bucătăriei noastre există o ușă care, în mod evident, fusese zidită și tencuită”, a explicat Tom Gold, în postarea care însoțește imaginile, citat de sursa menționată mai sus.

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Momentul a fost filmat și postat pe Instagram. Din imagini se poate vedea cum zidăria este îndepărtată treptat, până când în perete apare o deschidere suficient de mare pentru ca proprietarii să poată privi dincolo.

În spatele peretelui cei doi au descoperit un spațiu lung și extrem de îngust, care cobora și dădea în mai multe încăperi, care făceau parte tot din structura casei.

Imaginile au stârnit rapid mii de reacții, internauții recunoscând că le-au dat senzația unui film de groază.

„Doamne, am urmărit asta ca pe un film horror. Nu-mi vine să cred cât de mare este spațiul și cât de curat și ordonat este în cea mai mare parte. Sper că urmele de mâini au fost doar o farsă”/ „Nouă ani?! Eu aș fi spart peretele chiar în ziua în care m-aș fi mutat”, au fost o parte dintre comentarii, potrivit Spynews.

Văzând dimensiunea spațiului, cineva s-a gândit imediat la posibilitatea de a-l transforma într-o zonă de depozitare, în timp ce o femeie a atras atenția asupra desenelor de pe pereți, spunând că i se par „păgâne”. De altfel, mâinile pictate au fost cele care au alimentat cel mai mult misterul.