Furnicuțele 2026. Lorena Buhnici, despre expediția alături de David Neacșu din Uganda: „Îmi venea să mușc din pereți!”
Episodul 16 din data de 29 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. George Buhnici, Lorena Buhnici, Andrei Voicu, Cătălin Vrabie și Horia Colibășanu au vorbit despre viața și expedițiile alpinistului David Neacșu. Soția lui George Buhnici și-a amintit momentele dificile din expediția în Uganda și efectele frigului asupra organismului. „De la frig mâncam tot ce prindeam. Îmi venea să mușc din pereți”, a spus Lorena Buhnici.
Marti, 29.09.2026, 18:30