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Furnicuțele 2026. David Neacșu, ținut patru zile de tribul Dani! „Am stat 4 zile dezbrăcați în pielea goală!”

Episodul 16 din data de 29 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. David Neacșu a povestit despre o experiență tensionată din timpul unei expediții, când a ajuns în zona triburilor de canibali Dani. Alpinistul susține că grupul a fost ținut timp de patru zile și deposedat de bunuri, iar membrii expediției s-au temut pentru siguranța lor. „Ne-a fost frică. I-am dat 1.600 de dolari”, a spus David Neacșu.
Marti, 29.09.2026, 18:36
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Furnicuțele 2026. Se antrena fără apă! David Neacșu, mărturisire despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o pe munte

Furnicuțele 2026. Se antrena fără apă! David Neacșu, mărturisire despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o pe munte

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. David Neacșu, povești incredibile din expediții: „Am mâncat omizi vii!”

Furnicuțele 2026. David Neacșu, povești incredibile din expediții: „Am mâncat omizi vii!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. David Neacșu și Oase, joc de strategie cu jetoane. Cine a câștigat?

Furnicuțele 2026. David Neacșu și Oase, joc de strategie cu jetoane. Cine a câștigat?

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Lorena Buhnici, despre expediția alături de David Neacșu din Uganda: „Îmi venea să mușc din pereți!”

Furnicuțele 2026. Lorena Buhnici, despre expediția alături de David Neacșu din Uganda: „Îmi venea să mușc din pereți!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Doar 5 secunde pentru desen! David Neacșu, provocare contra cronometru

Furnicuțele 2026. Doar 5 secunde pentru desen! David Neacșu, provocare contra cronometru

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Cine este „Aproape Messi”? David Neacșu și Cătălin Măruță, duel spectaculos

Furnicuțele 2026. Cine este „Aproape Messi”? David Neacșu și Cătălin Măruță, duel spectaculos

Logo show Marti, 29.09.2026, 18:02 Furnicuțele 2026. David Neacșu, infarct la 6.000 de metri! „Am căzut ca secerat”

Furnicuțele 2026. David Neacșu, infarct la 6.000 de metri! „Am căzut ca secerat”

Logo show Marti, 29.09.2026, 17:29 Mireasa sezonul 14. Valentin, noi dezvăluiri despre Maria: „Nu e genul de fată pe care o vreau”

Mireasa sezonul 14. Valentin, noi dezvăluiri despre Maria: „Nu e genul de fată pe care o vreau”

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și doamna Flori, discuție despre Radu: „Nu e pregătit de relație”

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și doamna Flori, discuție despre Radu: „Nu e pregătit de relație”

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:47 Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary se simte eliberată după despărțirea de Radu: „Nu sunt disperată să am un iubit!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:16 Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Logo show Marti, 29.09.2026, 15:06 Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Mireasa sezonul 14. Ande și Andrei Beleuț, schimb de replici! Ce și-au reproșat cei doi

Logo show Marti, 29.09.2026, 14:58
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