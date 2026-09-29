Furnicuțele 2026. David Neacșu, ținut patru zile de tribul Dani! „Am stat 4 zile dezbrăcați în pielea goală!”

Episodul 16 din data de 29 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. David Neacșu a povestit despre o experiență tensionată din timpul unei expediții, când a ajuns în zona triburilor de canibali Dani. Alpinistul susține că grupul a fost ținut timp de patru zile și deposedat de bunuri, iar membrii expediției s-au temut pentru siguranța lor. „Ne-a fost frică. I-am dat 1.600 de dolari”, a spus David Neacșu.

Marti, 29.09.2026, 18:36