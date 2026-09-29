Furnicuțele 2026. Se antrena fără apă! David Neacșu, mărturisire despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o pe munte
Episodul 16 din data de 29 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. David Neacșu a vorbit despre ceea ce consideră cea mai mare greșeală pe care a făcut-o pe munte. Alpinistul a recunoscut că, în perioada antrenamentelor, evita să bea apă pentru a-și obișnui organismul cu lipsa lichidelor. „Doream să-mi antrenez organismul, de fapt eu mi-l chinuiam”, a spus David Neacșu.
Marti, 29.09.2026, 18:59