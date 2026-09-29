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David Neacșu, dezvăluiri despre cele mai bizare cărnuri pe care le-a mâncat. A încercat inclusiv trompă de elefant: „În ’94…”

Pentru David Neacșu, muntele nu este doar o pasiune, ci un mod de viață. A petrecut ani întregi în expediții și a ajuns în unele dintre cele mai izolate și dificile locuri de pe glob, unde a întâlnit oameni, culturi și obiceiuri complet diferite de cele de acasă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 16:07
David Neacșu, dezvăluiri despre cele mai bizare cărnuri pe care le-a mâncat. A încercat inclusiv trompă de elefant: „În ’94…” | antena 1
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Printre experiențele care i-au rămas în memorie se numără și cele legate de hrană. Exploratorul povestește că, în expedițiile sale, a fost nevoit să încerce alimente pe care, în condiții obișnuite, probabil că nu le-ar fi pus niciodată pe masă.

David Neacșu, dezvăluiri despre cele mai bizare cărnuri pe care le-a mâncat

În junglă, de exemplu, a întâlnit omizi, consumate de localnici pentru aportul de proteine. Pentru oamenii din comunitățile respective, astfel de alimente fac parte din viața de zi cu zi și reprezintă surse importante de hrană.

Experiențele culinare nu s-au oprit aici. De-a lungul călătoriilor, David Neacșu spune că a gustat mai multe tipuri de carne, inclusiv crocodil, despre care afirmă că seamănă cu cea de pui. În alte zone ale lumii, meniul a fost la fel de neobișnuit pentru un european: carne de iac, produse din lapte de iac, pește și alte preparate locale.

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Într-una dintre expediții, foamea a devenit însă o adevărată provocare. A mâncat floricele, pâine simplă, a băut ceai și, ulterior, a primit slănină prăjită. În astfel de momente, mâncarea nu mai ține de preferințe, ci devine o parte esențială a supraviețuirii.

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Și experiențele din Africa și Amazon au adus întâlniri cu alimente complet neobișnuite pentru el. În anumite comunități, hrana era strâns legată de mediul înconjurător și de resursele disponibile. Exploratorul a observat inclusiv diferența dintre modul în care oamenii din aceste regiuni privesc natura și felul în care este percepută de cei veniți din exterior.

Realizările lui David Neacșu: de la primul contact cu muntele la expediția pe Everest

Povestea lui David Neacșu începe la 12 ani, când a ajuns pentru prima dată pe munte. A fost introdus în sport și, ulterior, s-a apropiat de alpinism, experiență care avea să-i schimbe definitiv viața. A ajuns să petreacă până la aproximativ 300 de zile pe an în munți, mărturisind că România și munții săi ocupă un loc special în sufletul lui.

Una dintre cele mai importante realizări ale sale a fost organizarea unei expediții românești pe Everest, în 2003. Pentru proiect a strâns aproximativ 345.000 de dolari și a format o echipă de 14 români, care a inclus, printre alții, un medic și un specialist în comunicare. Expediția a fost cu atât mai dificilă cu cât Neacșu a suferit un infarct în acea perioadă. După ce a fost preluat și dus în China pentru investigații, s-a întors în tabără aproximativ două săptămâni mai târziu.

De-a lungul anilor, exploratorul a participat la expediții în mai multe colțuri ale lumii, de la Africa și Amazon până în Himalaya. A traversat zone izolate, a întâlnit comunități care nu mai avuseseră contact cu astfel de vizitatori și a învățat că, în expediții, adaptarea este la fel de importantă ca pregătirea fizică.

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Pentru David Neacșu, muntele a rămas însă centrul tuturor acestor experiențe. „Viața mea, până la sfârșitul zilelor”, spune el atunci când este întrebat ce înseamnă muntele pentru el.

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